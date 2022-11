Cámara investigará si Aerostar Holdings cumple con el contrato para administrar el aeropuerto LMM

La Cámara de Representantes investigará a la empresa encargada de administrar el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, Aerostar Holdings, y su cumplimiento con las cláusulas del contrato y los programas desarrollados a raíz de esa transacción, luego de recibir información de que “tienen un esquema de operación deficiente similar al del consorcio LUMA Energy”, que opera el sistema eléctrico en Puerto Rico, informó hoy, el presidente cameral, Rafael Hernández Montañez, junto a los legisladores José Rivera Madera y Ángel Fourquet Cordero.

“Aerostar era una compañía sin experiencia, cuya empresa matriz en México no tenía pericia en administrar aeropuertos en Estados Unidos y dependió de aportaciones de afiliadas para levantar el capital requerido. En el caso de LUMA, ni siquiera existía antes de que se le otorgara un contrato por 15 años para manejar nuestra red eléctrica. Las similitudes entre el modus operandi de estas empresas y las circunstancias en las que se le otorgaron los contratos levantan sospechas”, expresó Hernández Montañez.

Como parte de la investigación, se enviará una carta a Aerostar en la que se requerirá información sobre la administración del aeropuerto Luis Muñoz Marín desde que pasó a manos de esa empresa, el cumplimiento del contrato establecido, las condiciones actuales de las facilidades portuarias, los próximos proyectos a desarrollar y los beneficios logrados para el turismo local. Este requerimiento de información está amparado en la resolución de la Cámara 795, que fue aprobada por unanimidad el pasado mes de septiembre.

“Igual que con el nefasto contrato de LUMA, el acuerdo con Aerostar está hecho a la medida para beneficiar al operador privado, y tiene a Puerto Rico de manos atadas por 40 años, ya que no incluye parámetros de operación, y no tiene métricas de evaluación claras ni consecuencias por incumplimiento. Ya es hora de que alguien investigue y fiscalice a Aerostar, que no le responde a nadie, tal y como lo hemos hecho con LUMA”, indicó, por su parte, Rivera Madera.

Los representantes populares denunciaron que actualmente Aerostar enfrenta una demanda incoada por la empresa Airport Shoppes por conducta anticompetitiva, discriminatoria y monopolística, aprovechándose de la pandemia causada por el COVID-19 para estrangular económicamente a los concesionarios de comida y restaurantes en el aeropuerto.

Asimismo, la reclamación legal explica que Aerostar usó fondos federales para cubrir sus pérdidas asociadas con la pandemia, y obvió directrices y regulaciones de las agencias federales que expresamente requerían aliviar las rentas de los establecimientos.

“En los 10 años que Aerostar lleva administrando el aeropuerto ha tenido pésimas relaciones con los concesionarios, que le han valido demandas multimillonarias, y han excedido sus facultades, todo esto sin que la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas ni la Autoridad de los Puertos intervengan. La supervisión de este contrato es pobre y prácticamente inexistente; no hay transparencia en el manejo de sus operaciones e incumplen sus promesas sin ninguna repercusión”, manifestó Fourquet Cordero, quien preside la Comisión de Fiscalización de Fondos Públicos.

Hernández Montañez sostuvo que no se opone al modelo de alianzas público-privadas (APP), pero señaló que tienen que ser compañías con experiencia previa en el área que se les va a contratar.

“En la Cámara lideramos el proceso de investigación y fiscalización contra LUMA que destapó todas las irregularidades en la operación de esta empresa; con Aerostar, o cualquier otra APP, no será la excepción, y vigilaremos que cumplan con la ley y brinden un servicio de calidad para beneficio del pueblo”, concluyó el presidente cameral.