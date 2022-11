Bernabe insta al gobernador a vetar cualquier medida que limite el derecho al aborto

El senador Rafael Bernabe del Movimiento Victoria Ciudadana instó al gobernador Pedro Pierluisi a vetar cualquier medida que pretenda limitar el derecho al aborto en la Isla.

La reacción del senador se da luego que el primer ejecutivo indicara que quiere evitar “posiciones extremas” en el tema del aborto. Actualmente el aborto es objeto de varias medidas legislativas que están en la actualidad bajo consideración en la Cámara de Representantes.

“Desde el punto de vista legal, hay una manera clara de ‘evitar los extremos’, como dice el gobernador: no tiene que cambiar nada de nuestro ordenamiento legal y jurídico actual. En Puerto Rico desde hace décadas se reconoce el derecho al aborto para proteger la vida y la salud, física o mental, de la mujer. Esa es la situación actual”, subrayó Bernabe.

“Es democrática. Es saludable. No hay razón alguna para cambiarla. Es una disposición democrática, pues reconoce el derecho de cada mujer a decidir, a controlar su cuerpo y su vida. Es saludable pues ha evitado y evita que las mujeres tengan que recurrir a abortos clandestinos. Ha salvado la vida de miles de mujeres. El gobernador debe vetar cualquier medida que pretenda limitar ese derecho”, apuntó.

El senador enfatizó que “no es cierto que las clínicas que realizan este procedimiento estén por la ‘libre’”, sino altamente reglamentadas y supervisadas por el Departamento de Salud.

“El gobernador puede sentirse tentado a dar paso a proyectos que pretende limitar el derecho, pero en este caso no hay razón alguna para hacerlo. Por ejemplo, uno de los proyectos pretende prohibir el aborto una vez se detecta el mal llamado ‘latido fetal’. Este supuesto ‘latido’ no es tal, ocurre cuando aún ni siquiera existe un corazón que pueda latir. Por otro lado, el deseo de limitar el aborto ‘tardío’ intenta arreglar un problema que no existe: son muy pocos los abortos más allá de las 22 semanas de gestación. Las medidas han sido rechazadas por todas las organizaciones de ginecólogos y obstetras, por el Colegio de Médicos e integrantes de las facultades de medicina. ¿El ejecutivo va a ignorar todo esto? Sería una posición bastante extrema. Las disposiciones actuales permiten que cada embarazo sea evaluado caso por caso, con criterios médicos, sin intervención indebida de otros criterios. Así es ahora y así debe seguir siendo”, dijo.

“Eso no es evitar los extremos”, advirtió, “eso es ceder al sector extremista que se empeña en negar el derecho de la mujer a decidir. No están tratando de resolver un problema, sino de arrebatar un derecho. Fíjense que la mejor manera de evitar abortos tardíos es que el aborto temprano sea de fácil acceso, pero los mismos grupos que se oponen al aborto tardío, bloquean las clínicas y hostigan a las mujeres, para que no puedan ejercer su derecho, sin importar la etapa de gestación”, añadió el también profesor.

Bernabe aclaró que “nosotros reconocemos el derecho de todas las personas. No queremos imponer criterios a nadie. Las mujeres que rechazan el aborto no se realizarán ese procedimiento. Es su derecho. Lo respetamos. Pero hay que reconocer que no todas las mujeres piensan de ese modo. Y cada cual debe tener el derecho a decidir, según sus criterios y su situación. De eso se trata, de la autonomía personal de cada mujer”.

Bernabe indicó que la medida que debe firmar el primer ejecutivo es la de su autoría “para fortalecer el derecho reconocido por ley, estableciendo el aborto como un servicio de salud esencial. Esa es la medida a la que la legislatura debiera darle paso y que el gobernador debiera firmar”.