Firme rechazo a enmiendas al reglamento del PPD

Opositores al cambio de andamiaje político en el PPD aseguran que el rechazo a esta enmienda es abrumador y no descartan prevalecer sobre esta el 13 de noviembre (Dennis A. Jones)

Luego del anuncio realizado ayer por el secretario del Partido Popular Democrático (PPD) sobre la fecha y el lugar de la esperada Asamblea de Reglamento de esa colectividad, el sector de populares que no favorece la enmienda que propone eliminar la presidencia y dos vicepresidencias por un comité ejecutivo está preparado para dar la batalla contra una enmienda a la que catalogaron como “antidemocrática”.

La vicepresidenta del PPD y alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado González, criticó la manera errática con que el liderato de la colectividad ha arrastrado los pies, presuntamente con el propósito de aprobar cambios al reglamento a través de una votación por bloque de una enmienda que a todas luces parece antipática para la mayoría de los votantes del PPD.

“No estamos de acuerdo con muchas de las enmiendas que se proponen para el reglamento y nos preocupa que todavía no sabemos cuál es el proceso que entonces estarían llevando a cabo para darnos participación dentro de lo que va a ser realmente esa elección”, sostuvo Maldonado González en entrevista con Metro.

“Estamos ahora mismo esperando a que se nos informe cuáles van a ser los distintos procesos que se realizarán y viendo qué participación como tal vamos a tener nosotros los que estamos en desacuerdo con algunas de esas enmiendas que se proponen”, añadió.

La alcaldesa reconoció que el proceso de organización de la Asamblea de Reglamento ha sido atípico en comparación con otros procesos similares realizados anteriormente por el PPD.

“La verdad es que es la primera vez en que tardan tanto en brindar la información clara y precisa al electorado popular”, lamentó la alcaldesa. “Yo creo que estos procesos son muy importantes para nosotros porque realizarían cambios en nuestro reglamento. Debieron atender el asunto con mucho más tiempo, se debió atender de una manera más responsable y brindando la información necesaria y con tiempo para que cada una de las personas pueda evaluar estos cambios a cabalidad”.

La vicepresidenta del PPD mostró preocupación por la manera en que se votará por las enmiendas toda vez entiende que la votación en formato de bloque podría afectar otras enmiendas y adelantar reformas antipáticas para la colectividad.

“La mayor problemática que hemos visto los que estamos en desacuerdo es que están intentando bajarlas en bloque. Muchas de estas enmiendas eliminan la figura del presidente del PPD y las dos vicepresidencias. Estarían ellos creando un comité ejecutivo y esto se vería junto a otras enmiendas que son muy positivas como por ejemplo los distintos sectores que se estarían incluyendo en la Junta de Gobierno”, indicó.

Por su parte, el representante Jesús Manuel Ortiz González indicó a Metro estar complacido con el anuncio de la fecha y el lugar de la asamblea, pero coincidió con Maldonado González en que la votación por las enmiendas en formato de bloque pone en riesgo otras enmiendas que si serían beneficiosas para el colectivo.

“Evidentemente se está tratando de aprobar una enmienda negativa para el partido dentro de un conglomerado de enmiendas presentadas por distintos sectores que son muy positivas. Esa realidad nos obliga a nosotros, de no haber ninguna garantía a que se evalúen las enmiendas propiamente, a derrotarlas todas e ir directo a una elección y el presidente que resulte electo convoque entonces un proceso para establecer un reglamento inclusivo y que pueda colocar al partido en una mejor posición para ganar una elección”, aseguró el representante quien también ha sido líder de la juventud PPD.

“Yo lamento mucho que se haya tomado la determinación de quitarle el voto a los populares con esas enmiendas y que eso haya provocado que ahora todo el documento esté en discusión por enmiendas que ni estaban contempladas así que me parece que esa acción de incluir esta enmienda con las otras pone en riesgo la aprobación de todo el documento si no hay unas garantías que hasta este momento no existen”, añadió.

Ortiz González criticó el liderato del partido que se ha mostrado errático en la manera en que han sometido las enmiendas y en cómo se ha convocado al electorado popular.

“En el proceso de la reorganización interna de ese liderato principal han sido erráticos desde el inicio. Aquí se anunció una elección en agosto, después la cambiaron para noviembre, se cambió a febrero después y me parece que desde el principio ese ha sido uno de los factores que mas ha incomodado a los populares”, dijo.

Ambos lideres del PPD coincidieron en que existe un rechazo abrumador para la enmienda de sustituir la gobernanza del colectivo de un presidente y dos vicepresidentas a un comité ejecutivo y no dudaron en que ese rechazo se materializará el domingo, 13 de noviembre.

“Los populares rechazan abrumadoramente esa enmienda. Los populares quieren votar para elegir a su presidente. Si el documento se presenta tal y como se presentó en la Junta de Gobierno, que fue una presentación en bloque, vamos a derrotar ese reglamento y pasaremos a elegir un presidente y una vez se elija, tendrá la responsabilidad de atemperar el reglamento a la realidad actual”, sentenció Ortiz González.

“Yo me siento confiada, después de hablar con la mayoría de los delegados de nuestro partido, de que va a prevalecer el NO a las enmiendas tal y como la acaban de presentar ellos”, añadió por su parte la alcaldesa de Morovis.