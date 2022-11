UGT refuta señalamientos de un grupo de sus empleados

El presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Gerson Guzmán refutó las denuncias hechas por la Unión de Empleados de Oficina y Oficiales (UEOO), que representa un grupo de empleados del gremio.

“Ha circulado un comunicado de prensa de un grupo de empleados de la Unión General de Trabajadores cuyo contenido lo constituyen medias verdades e información totalmente falsa. Como siempre, nos hemos caracterizado por hablar con la verdad a todas nuestras audiencias, nos vemos precisados a refutar y exponer con meridiana claridad la realidad laboral al interior de nuestro gremio”, explicó.

El líder sindical señaló que “ante el señalamiento de “nunca” haber negociado, ni haber recibido aumentos bajo nuestra presidencia, nos permitimos recordarle que, en la primera negociación, en noviembre de 2016 recibieron un aumento de $100. En marzo de 2019 recibieron una bonificación de $500 por la extensión del Convenio e igualmente, en marzo de 2020 recibieron otra bonificación de $500″.

Explicó además que en el periodo de octubre 2019 a septiembre de 2021 se aumentó el bono de Navidad al 6%. Igualmente, en el periodo de octubre de 2020 a septiembre de 2021, se elevó dicha bonificación al 6.5%, lo que se mantiene vigente.

“Este año, a partir del aumento en el precio de la gasolina en el mes de marzo, este personal comenzó a recibir, por iniciativa mía, una “compensación especial” adicional, temporeramente, de $100, la que continúa activa”, precisó Guzmán López sobre los beneficios negociados bajo su incumbencia.

El presidente de la UGT reiteró que durante el periodo crítico de la pandemia del COVID estos trabajadores realizaron sus labores de manera remota, recibiendo íntegramente sus salarios y el pago de $660 mensuales por concepto de “Car Allowance”, aunque estuvieron en sus casas.

“Es importante resaltar que a pesar de la disminución marcada en la cantidad de unionados que debe atender este personal, la aprobación de las leyes de las siempre mal llamadas reformas laborales, y las medidas de austeridad a las que se ha sometido al pueblo trabajador puertorriqueño, ni uno solo de los beneficios que recibe este grupo trabajador ha sido reducido o eliminado”, puntualizó Guzmán López.

“Actualmente disfrutan de excelentes beneficios como, 24 días de vacaciones, 18 días de licencia de enfermedad, 27 días feriados, incluyendo el día de cumpleaños, el Grito de Lares, el 1ro de Mayo, víspera de Navidad y víspera de Año Nuevo. También se ha mantenido intacta la aportación al plan médico, aportación porcentual para la compra de espejuelos, el pago del seguro de responsabilidad pública de su vehículo, beca de estudios y otros. Mejor que cualquier empleado de Puerto Rico”, añadió.

Al referirse al contenido del comunicado de la Unión de Empleados de Oficina y Oficiales (UEOO), el líder de la UGT tildó de falsos los señalamientos de contratación de un negociador especial para atender sus reclamos y los múltiples aumentos a su salario que se le adjudican. La persona a quien hacen referencia mantiene un contrato de servicios profesionales desde hace cerca de dos años, a los fines de manejar asuntos relacionados a la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo Federal y negociaciones colectivas en el sector privado. La UEOO tiene conocimiento que no está vinculada a la negociación de un nuevo convenio. También precisó que la UEOO sometió tardíamente su solicitud para la negociación presente, la cual debió realizarse con al menos 60 días de antelación a la fecha de expiración del Convenio.

“Es pertinente establecer que los compañeros que levantaron los planteamientos son señalados semanalmente por los mismos unionados de la UGT de no atender diligentemente sus quejas, reclamos y otros asuntos, por lo que se les ha requerido cumplimiento. Para atender esa realidad, desde hace cerca de tres años, implementamos un “Manual de Recursos Humanos”, un sistema de registro de asistencia digital, al igual que la formulación de planes de trabajo semanal e informes diarios de los mismos. Esto desde su inicio produjo animosidad y resistencia al rendimiento de cuentas y lamentablemente, vemos su respuesta. No podemos continuar permitiendo conductas que van en detrimento de nuestra clase unionada, que en ocasiones comienza con la falta de esfuerzos de nuestros propios empleados, como es atacar viciosa y maliciosamente a una organización sindical hermana, la cual no tiene relación directa o indirecta con los asuntos traídos por la UEOO”, reiteró.

“Atenderemos reclamos de manera responsable, no cederemos ante presiones y no claudicaremos en nuestra lucha por mejorar las condiciones de todos los empleados en Puerto Rico, siempre y cuando sea justo y razonable. Independientemente del juicio que nos merezcan estos falsos señalamientos y lo que consideramos una forma poco apropiada de intentar iniciar una negociación, le aseguramos a los integrantes de la UEOO que nos sostenemos en los principios de justicia y equidad que siempre nos ha caracterizado en la representación de los trabajadores que forman parte de nuestra unión y habremos de actuar conforme a la presente realidad y los intereses que representamos en la pronta discusión del nuevo convenio colectivo”, concluyó.