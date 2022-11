Renuncia el secretario del DACO

El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Edan Rivera Rodríguez, presentó su renuncia al cargo efectivo el día de hoy.

Mediante un comunicado de prensa, el gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, indicó que la subsecretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), María Fernanda Vélez, estará a cargo de la agencia, de manera interina.

“Agradezco al licenciado Edan Rivera Rodríguez por su compromiso con Puerto Rico, y su excelente trabajo mientras dirigió el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). La licenciada María Fernanda Vélez continuará implementando la política pública y los trabajos de la agencia en defensa de los derechos de los consumidores”, concluyó Pierluisi.

Por su parte, Rivera, envió expresiones en las cuales dejó entrever que hubo diferencias con Fortaleza.

“Aunque mi visión ha dado lugar a discrepancias, me siento profundamente satisfecho por la ejecución de las labores encomendadas, las cuales culminan hoy, 4 de noviembre de 2022. He sido más que honrado en haber podido aportar a que se respeten los derechos de los consumidores, deber medular de la agencia que tuve el privilegio de liderar”, fueron parte de sus expresiones.

Del mismo modo, agradeció a quienes lo acompañaron durante su administración desde que fue designado en enero del 2021 por el gobernador Pierluisi.

“Agradezco el apoyo incondicional que, a lo largo de mi gestión, recibí de todo el equipo de trabajo. No ha sido fácil, pero se ha podido. Y es que, he estado rodeado de personas comprometidas que creen y quieren a DACO, y que han dado la milla extra para lograr, en apenas un año y diez meses, cambios radicales en la agencia. Ha sido un privilegio enorme convertirme en el Secretario que logró ejecutar sentencias y embargar bienes a nombre de los consumidores, algo durante casi 50 años decían que no se podía hacer. Fuimos pioneros también en divulgar listas mensuales de los “comercios incumplidores”.

Rivera también dejó saber que al culminar sus funciones deja trabajos que le hubiera gustado terminar, entre estos un acuerdo colaborativo con la FDA.

“Agradezco al Gobernador, Hon. Pedro Pierluisi, por la gran oportunidad que puso en mi camino al nombrarme Secretario. Hay proyectos que me hubiera gustado concluir, entre ellos, un nuevo acuerdo colaborativo con la FDA, el cual estaba próximo a firmarse, así como iniciativas en los condominios que estaban ya en marcha”, indicó.

“Confío en que la persona que me sustituya siga adelante con estos proyectos; y, sobre todo, que, aun cuando pueda apostar a una política pública distinta a la que me caracterizó, mantenga el concepto de un DACO activo, que con tanto esfuerzo logramos implementar”, fueron las expresiones del secretario”, concluyó.