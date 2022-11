Policía está a punto de llegar al millón de intervenciones con conductores en las carreteras del país

Durante el año 2022 la División de Tránsito del Negociado de la Policía de Puerto Rico, ha intervenido con alrededor de 970 mil conductores en las carreteras del país por lo que se acercan a una cifra récord de boletos expedidos por violación a la Ley 22 de Tránsito.

Según indicó, el capitán José González de la Policía de Puerto Rico, en entrevista con Borinquen Radio (antes Wapa Radio), al momento faltan alrededor de 31 mil intervenciones con conductores en las carreteras del país para llegar al millón.

Las mismas se han dado por diversas violaciones a la ley de Tránsito. Para el capitán esto redunda en una reducción en las muertes provocadas por infracciones a la ley en las carreteras.

“Yo sí compito, pero yo compito con las estadísticas, yo compito con menos muertes en las carreteras, esa competencia yo quisiera informarle al pueblo de Puerto Rico que nadie este año perdió la vida en una carretera, pero no puedo darles esa noticia. Ahora me complace informarle al pueblo de Puerto Rico que va a haber un centenar menos de personas que perdieron la vida y eso sí, claro que llevamos una competencia porque entre más gente nosotros llevemos y logremos que menos gente muera y mayor sea la cantidad de intervenciones para lograr eso, no vamos a tener consideración en los comentarios que se diga si eso redunda en que personas van a ser salvadas”, expresó el capitán.

Este año, nuevas leyes como la prohibición del encendido de barras LED en las carreteras del país han entrado en vigor.