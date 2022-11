Justicia asegura investigación por muerte de abogado fue reasignada en febrero y se buscan nuevos ángulos

Tras la denuncia de la fiscal Brenda Quiñones sobre la supuesta limitación de la investigación en el caso de la muerte del abogado Carlos Cotto Cartagena durante la administración de la exsecretaria de Justicia, Wanda Vázquez, la jefa de los fiscales aseguró que la misma continúa su curso y que se resignó en febrero de este año.

“La investigación fue reasignada al fiscal Edmanuel Santiago Quiles durante el pasado mes de febrero y se le solicitó al Negociado de la Policía que se transfiriera a la División de Crímenes Mayores para analizar nuevos ángulos. Al fiscal Santiago, como a todo fiscal que así lo requiera, se le han provisto los recursos que necesita para que complete la investigación de manera diligente y rigurosa”, afirmó Correa González.

“En el Departamento de Justicia no vamos a escatimar de ninguna manera para lograr descubrir la verdad y hacer justicia. Tanto el secretario Domingo Emanuelli Hernández como esta servidora hemos escuchado el sentir de la señora madre de Cotto Cartagena, la exjuez María Inés Cartagena, y nos comprometimos a tomar las medidas que sean necesarias para que se esclarezca la muerte de su hijo. El fiscal Santiago Quiles cuenta con todo nuestro apoyo y deferencia para que complete la investigación conforme a su criterio y experiencia. Conocemos de cerca el sentir de las víctimas, por quienes abogamos todos los días, y pueden tener la certeza de que nuestra única motivación es que reciban la justicia que merecen”, añadió la jefa de los fiscales.

Brenda Quiñones, ha realizado serias declaraciones contra la exjefa de los fiscales Olga Castellón y exgobernadora Wanda Vázquez. También denunció las situaciones que le limitaron en la investigación relacionada a la muerte del licenciado Carlos Cotto Cartagena en un edificio de Miramar.

Al momento se desconoce la manera de la muerte de Cotto Cartagena, principal testigo del caso de la viuda negra, Aurea Vázquez Rijos, si fue un un suicidio, un accidente o un asesinato. En entrevista con Jay Fonseca en Cuarto Poder (WAPA-TV), Quiñones volvió a señalar a Castellón como la persona que nunca le autorizó la contratación de peritos, como habría sugerido la patóloga forense del caso, para establecer la manera en que pudo haber muerto el licenciado.

Dijo que en cinco ocasiones solicitó los fondos para la contratación del perito y los “dummy” (maniquí) para hacer un recreación de la escena, sin embargo nunca tuvo respuesta.

“Ninguna de las peticiones fue contestada. A mí no me asignaron ningún perito en ese caso con el mandato de Olga Castellon y Wanda Vázquez mientras ella estuvo allí. No es hasta que llega Domingo Emanuelli que se abren las puertas para yo poder contratar un perito”, dijo.

Indicó que bajo la orden de Castellón tampoco se le permitió entrevistar a Vázquez Rijos luego que la mujer dijera en su alocución ante la corte federal que Cotto Cartagena fue asesinado porque sería testigo de su defensa.

“En un momento dado la viuda Aurea Vázquez hizo una alocución al momento de su sentencia a nivel federal y de todo lo que pudo haber dicho, para mí fue bien curioso que ella dijera que a Carlos lo habían matado porque iba a testificar en su defensa. Obviamente cuando a mí me dan una información como esa mi deber es investigarlo y yo hice todos los actos dirigidos a entrevistar a Aurea Vázquez y se me paralizó también la entrevista”, sostuvo.

Aurea Vázquez Rijos, fue convicta por asesinar a su esposo, el empresario canadiense Adam Anhang en octubre de 2018. Junto a ella también fueron hallados culpables su hermana Marcia y su excuñado José Ferrer Sosa.

La fiscal Quiñones ha señalado a Castellón y a la entonces secretaria de Justicia, Vázquez Garced como las responsables de obstaculizar tanto este caso de Cotto Cartagena como el del trapero Kevin Fret. Incluso, acusó a Castellón de paralizar esta investigación. Aseguró que sus declaraciones públicas se dan porque tiene “un compromiso real con las víctimas de los crímenes en Puerto Rico”.

Señaló que la gente debe preguntarse y analizar por qué dos casos que son de interés público y que tienen personas de poder, pues se paraliza casi a la misma vez.

Entrevista a Domingo Emanuelli en Punto X Punto