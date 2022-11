EPA atenderá problemas ambientales en Puerto Rico

La Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) anunció hoy una serie de acciones para atender el impacto que ha tenido la contaminación y el abuso ambiental en los recursos naturales de la isla, especialmente en comunidades aisladas y de escasos recursos económicos.

Durante una conferencia de prensa vía telefónica, el administrador de la EPA, Michael Regan, junto a la directora ejecutiva de Estuarios, Brenda Torres, y la administradora regional de la EPA para la Región 2, Lisa García, explicó que estas acciones preliminares se realizan luego de su visita a la isla como parte de una gira de reconocimiento realizada en verano pasado.

Regan indicó que durante su visita escuchó de primera mano los problemas de justicia ambiental que enfrentan decenas de comunidades en la isla y prometió que su agencia tomará medidas para abordar los impactos desproporcionados de la contaminación, así como desafíos en el acceso a agua potable limpia en comunidades rurales y problemas de desechos sólidos en toda la isla.

“Durante demasiado tiempo, las comunidades de Puerto Rico han sufrido inequidades incalculables, desde desafíos con acceso a agua potable hasta infraestructura frágil que no puede soportar el aumento y la intensidad de las tormentas exacerbadas por el cambio climático, como lo demostró el huracán Fiona”, dijo Regan durante la rueda de prensa virtual.

“Vi muchas de estas preocupaciones de primera mano mientras me reunía con líderes de las comunidades durante mi gira ‘Journey to Justice’ este verano pasado y me comprometí a tomar medidas. Estas acciones iniciales son solo el comienzo de nuestro trabajo para brindar resultados a la gente de Puerto Rico y la EPA continuará protegiendo la salud y la seguridad de las comunidades que se han quedado rezagadas durante demasiado tiempo”, añadió el titular de la EPA.

Regan indicó que para la zona que componen los municipios de Salinas, Guayama y Arroyo, la EPA invertirá $100,00 para agilizar dos proyectos piloto críticos para esa región en colaboración con lideres comunitarios y el gobierno de Puerto Rico.

“En respuesta a las preocupaciones de la comunidad sobre la contaminación del agua subterránea derivada de los residuos de la combustión del carbón de la planta AES, la EPA tomará muestras del agua subterránea utilizada en áreas del sur de Puerto Rico donde históricamente se han colocado estos residuos”, indicó el administrador de la EPA.

“Como primer paso, estamos recopilando activamente información sobre los pozos de agua potable existentes ubicados cerca de áreas donde se han colocado residuos de combustión en el pasado. La EPA también estará evaluando los parámetros de un plan de muestreo de pozos de agua potable”, añadió Regan.

Del mismo modo, el administrador informó que se brindará asistencia técnica a sistemas pequeños de agua potable administrados por comunidades y que no están conectados al servicio de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

“Durante los próximos meses, con fondos para el trabajo de justicia ambiental del American Rescue Plan, nuestro equipo realizará una evaluación sobre la capacidad de los 240 sistemas en Puerto Rico que no pertenecen a la AAA para comprender la capacidad y las necesidades de infraestructura de los sistemas”, señaló.

Asimismo, Regan explicó que se atenderá el impacto ambiental en el estuario de la Bahía de San Juan, en especial a las comunidades residentes en el Caño Martín Peña, en San Juan. El funcionario destacó la necesidad de restaurar el sistema del estuario y de abordar los graves riesgos que enfrentan los residentes de estas comunidades.

“Gracias a la Ley de Infraestructura Bipartidista del presidente Biden, la Asociación del Estuario de la Bahía de San Juan recibirá más de $4.5 millones durante cinco años para un proyecto de administración y restauración enfocado en las comunidades de justicia ambiental”, explicó el funcionario federal.

“Recientemente, se otorgó a la Universidad de Puerto Rico un proyecto de investigación de $1.2 millones sobre contaminantes emergentes que se realizará en la laguna San José del Estuario de la Bahía de San Juan. Este proyecto de investigación ayudará a establecer el marco para el desarrollo de una plataforma integrada para monitorear y pronosticar floraciones de algas nocivas en la laguna San José”, añadió.

Otros proyectos que serán parte de este conglomerado de iniciativas incluyen un acuerdo judicial con Total Energies Marketing Puerto Rico Corp., responsabilizando la empresa por mejoras ascendentes a $1.3 millones para resolver las violaciones de la Ley de Aire Limpio en su instalación de almacenamiento de petróleo en Guaynabo, una orden requiriendo al Municipio de Toa Alta a cesar operaciones en su vertedero así como la creación de planes y estrategias para gestionar el problema de disposición de residuos sólidos en Puerto Rico, entre otras iniciativas.