Secretario de Justicia desconoce si Ozuna será citado nuevamente por la fiscalía por el caso de Kevin Fret

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, dijo hoy desconocer si el cantante de género urbano, Ozuna, será citado como parte de la continuación de la investigación del asesinato de trapero Kevin Fret, aunque aseguró que la fiscal a cargo del caso, Brenda Quiñones, tiene libertad de hacerlo con quien entienda sea necesario.

En entrevista Punto por Punto con Metro, Emanuelli indicó que la jefa de los fiscales, Jessika Correa González le solicitó a Quiñones un plan de trabajo para el caso, esto luego que en días recientes, Quiñones denunció que el caso se paralizó por instrucciones de exfeja de los fiscales, Olga Castellón, y la exgobernadora Wanda Vázquez.

“Bueno la jefa de los fiscales le pidió un plan de trabajo a la fiscal Quiñones, quien mantuvo la custodia del expediente desde el primer día que se refirió el caso hasta el día de hoy. Lo que si es que ahí no se puso límites. En estos momentos, la fiscal puede citar a cuanta persona entienda que sea necesario y tiene el aval de Departamento”, señaló el secretario.

El titular de Justicia, explicó, además que en derecho una paralización de un caso no es delito, pero que sí hay que indagar las razones para hacerlo y si fueron ilegales. Cabe señalar que en sus alocuciones con varios medios, la fiscal Quiñones indicó que exigió cuentas de las razones por las que se detenía su investigación, pero nunca tuvo respuestas.

“Hay que ver qué razones hubieron, si alguna, que sea ilegal. Pero dicho esto, ante mí no se trajo nada”, dijo el secretario.

Ante la posibilidad de que las alegadas acciones de la exjefa de fiscales y la exgobernadora pudieran configurar una obstrucción a la justicia, el secretario indicó que “habría que probarse la intención de que esa investigación se trastoque o para evitar que se concluya una investigación”.

Sin embargo, manifestó que, de igual manera, en ocasiones pudiera determinarse por fiscales, jefes de fiscales y hasta el mismo secretario, detener una investigación porque no aparece la prueba y se dedican los recursos a otros casos.

“Eso se hace en muchas ocasiones lo que pasa es que hay que hacerlo con integridad y hacerlo que todo sea por el centro del plato y por la ley”, apuntó.

Hoy precisamente Emanuelli, refirió a la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor las alegaciones de la fiscal Quiñones luego de examinar los informes y documentos relacionados con el caso.

“Referí este asunto a la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor para que evalúe si hubo comisión de alguna actuación ilegal. Son alegaciones serias que deben examinarse con mayor detalle de acuerdo con las leyes y reglamentos”, informó Emanuelli Hernández.

“Yo quiero tener claro que elementos de delito se configuran si alguno y para eso lo lleve a integridad publica y yo estoy seguro que ellos van a contestar en su debido momento lo que ellos piensan y así yo actuare”, apuntó.

Más temprano, la madre del trapero Kevin Fret, Hilda Rodríguez, volvió a señalar a Juan Carlos Ozuna, mejor conocido en el mundo del género urbano como Ozuna, y a su manejador Vicente Saavedra, como los responsables de la muerte de su hijo.

“El (Ozuna) fue desde un principio y lo voy a ver detrás de las rejas a él y a su manejador, que no debieron hacer las cosas como las hicieron, vilmente”, dijo esta mañana en entrevista con NotiUno.

De igual manera, reiteró que la exfiscal Olga Castellón y la exgobernador Wanda Vázquez, paralizaron la investigación del caso que realizaba la fiscal Betzaida Quiñones, quien también hizo la denuncia públicamente en días recientes.

“Yo siempre lo he dicho desde un principio. Sabía que había mano negra en esto, sabía que había mucho dinero envuelto por la persona que yo estoy acusando directamente, a Juan Carlos Ozuna, y a Vicente Saavedra, su manejador. Sabía que había mucho dinero de por medio, pero a la larga yo sabía que esto iba a salir a la luz. Cogieron el caso lo engavetaron, pero no van a tener éxito y cada cual va a tener su consecuencia por haber metido su mano”, manifestó.

Rodríguez sostuvo que en medio del proceso llegó a comunicarse vía texto con la Wanda Vázquez, quien para entonces era la secretaria de Justicia.

“Le había escrito a ella a su número de teléfono que me lo enviaron directamente. Le había enviado un mensaje donde le decía a a ella que si era madre, si ella tenía sentimientos como madre, que tratara de ayudarme en este caso, pero no sabía que era ella la que estaba impidiendo que este caso saliera a la luz”, apuntó.

“Ya ella (Wanda Vázquez) no tiene ningún tipo de moral, no es una mujer confiable para nada. Ya en ella yo no confío ni confío en Olga Castellón ni en mucha gente que está ahí dentro que se supone que trabajen para el pueblo, que trabajen con justicia, con rectitud y honestidad y verdaderamente no lo hacen. Trabajan para los de ellos, pero para el pueblo no están trabajando como se supone que ellos trabajen”, añadió.

No obstante, Rodríguez asegura que aún confía en el Departamento de Justicia del país porque a su juicio “todavía hay gente que trabaja con honestidad “.

“Todavía yo tengo algo de confianza en esa gente, así que yo espero que el Gobernador haga su trabajo con el señor, nuevo secretario de Justicia (Domingo Emanuelli), que hagan su tabajo honestamente y lealmente, como tiene que ser. Que investiguen a esta señora (Wanda Vázquez) y a Olga Castellón también y que si tiene que cumplir que cumplan para que se abochornen”, sostuvo.

Mientras, los días pasan y ella llora todos los días a su hijo al que describió como súper amoroso. Le exigió también al gobernador Pedro Pierluisi que ordene una investigación en su fondo sobre el caso de su hijo.

“Todo los días lo lloro, lo extraño todos los días. Yo soy una madre bien apegada a mis hijos. Una madre que siempre le decía las verdades en la cara. Nunca les reí las gracias a ninguno de mis hijos. Tengo tres varones y la última la nena. Ellos saben como soy yo. Y Kevin era bien amoroso, súper amoroso. Los cuatro eran bien amorosos, pero él era una pegajosidad conmigo increíble”, dijo.

El trapero, abiertamente gay, falleció en enero del 2019 en el Centro Médico de Río Piedras a donde fue trasladado luego de ser baleado en Santurce mientras conducía una motora Yamaha del año 2017. El joven artista recibió ocho impactos de bala y uno de ellos mortal en la cabeza. Como parte de las teorías se alega que el occiso tenía en su poder un video que pudo ser el motivo de su asesinato.

Previamente, en el 2019, Rodríguez había asegurado que Ozuna había mantenido una relación con su hijo. Sin embargo, el artista realizó una querella alegando que había sido extorsionado por Fret. Para entonces, Ozuna manifestó que le requirieron dinero a cambio de no divulgar unos videos íntimos.