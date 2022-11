Madre le entra a cantazos a estudiantes que le hacen ‘bullying’ a su hijo en la escuela

Una madre de familia, aparentemente cansada de que le hicieran bullying a su hijo en el colegio, irrumpió en la institución y golpeó a los supuestos hostigadores ella misma.

El incidente, que ocurrió una institución educativa en Río Negro, Argentina donde todo quedó registrado en video que grabaron los mismos estudiantes.

La mujer que, al hablar, se muestra visiblemente molesta, les dice a los estudiantes que “todos están a un año de ingresar, sinvergüenzas. Ya estoy podrida, vine 10 millones de veces y nadie hizo nada”.

Seguidamente, le pregunta a su hijo, Benjamín, que espera afuera del salón, cuál de todos los chicos es el que lo molesta, cuando el joven señala al supuesto agresor, la madre se dirige a él y empieza a golpearlo sin piedad. Mientras, el resto de alumnos buscaron separar a la mujer del chico.

Los medios revelan dos versiones

De acuerdo a la información difundida por el medio Vía Szeta, la versión estudiantil señala que el hijo de la mujer tiene dos antecedentes por agredir a dos profesores del centro. Además, describen que también llegó a pegarle a otro alumno en una ocasión. Incluso, la situación que se vive es tan tensa que los estudiantes del centro han organizado una manifestación para que el estudiante no vuelva al centro.

Por otra parte, la madre del estudiante agredido por la mujer ha explicado que Benjamín no sufre bullying sino que es él quien acosa a las compañeras.

“Ni siquiera es compañero de mi hijo, es dos años más chico. Vive peleando. Con mi hijo se peleó hace dos semanas en la calle, y después lo amenazó llevando cuchillos al recreo”, relata la madre de la víctima. Los padres del centro educativo ya colocaron “varias denuncias contra la mujer que pegó al alumno”, informó Vía Szeta.

La madre de Benjamín pide disculpas

La madre de Benjamín, conversó con los medios y aseguró que se arrepiente de lo sucedido.

“No justifico mi accionar. La situación me desbordó, pero no es nueva. A mi hijo le pegaron entre cuatro compañeros y llegó a casa un día ensangrentado”, dice en el vídeo subido a Twitter por Telefe Noticias. Así mismo, denunció que la escuela estaba al tanto de la situación y que no ha hecho nada para remediarla.

El centro educativo también se pronunció

Lucas Frank, director de la escuela, dijo que se trató de un “proceder que no corresponde”.

“La normativa es muy clara. Hay deberes y derechos de padres, estudiantes y docentes. No es menor lo que hoy sucedió. Todos los actores deben cumplir con la normativa vigente”, expresó la autoridad del colegio.

También mencionaron la posibilidad de solicitar que Benjamín sea retirado del centro educativo con el fin de evitar futuras agresiones.