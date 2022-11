Investigación sobre asesinato de Kevin Fret iniciará desde cero

Luego de casi cuatro años del asesinato del influencer y trapero Kevin Fret, las autoridades iniciarán desde cero la investigación de esta muerte violenta, ocurrida en el 2019.

El teniente coronel Roberto Rivera, director de la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales (SAIC), expresó que: “lo voy a resumir bien sencillo. Cuando uno recibe un caso de asesinato para ser reasignado a la División de Crímenes Mayores, uno espera un expediente sumamente abultado de dos, tres carpetas o una sumamente abultada. Eso no ocurrió en este caso”.

Don Omar podría ser testigo en caso del asesinato de Kevin Fret

Por su parte, el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, dijo el pasado martes que bajo su administración, la dicha agencia sigue con la investigación de dicha muerte violenta.

“Cuenta con todo el aval de este servidor, de la jefa de los fiscales, Jessika Correa González, y todo el Departamento de Justicia. Nos aseguraremos de que se atienda con agilidad por parte de la fiscal a cargo, Betzaida Quiñones Rodríguez, quien custodia el expediente desde el inicio del proceso, así como los demás funcionarios que participan de la investigación. La prioridad del Ministerio Público es hacerle justicia a la víctima y a sus familiares”, aseguró Emanuelli a través de declaraciones escritas.

Este manifestó, además, que luego de las alegaciones de la fiscal Bethzaida Quiñones, sobre una paralización del proceso bajo el mandato de Olga Castellón y Wanda Vázquez, encomendó una indagación interna para recopilar y analizar los informes y documentos relacionados a este caso.

“De los documentos examinados hasta el momento no surge ningún desvío de las facultades que le confiere la ley a la Oficina de la Jefa de los Fiscales durante la pasada administración. No obstante, no debe haber la menor duda de que de surgir evidencia de alguna intervención o actuación indebida, será investigada, sin distinción de persona. No vamos a poner en riesgo la integridad del Departamento de Justicia y sus funcionarios por nada ni por nadie”, manifestó.