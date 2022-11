Gobernador no seguirá enviando nombramientos al Senado por el momento

A juicio del gobernador Pedro Pierluisi, la cantidad de nombramientos que restan por ser considerados por el Senado de Puerto Rico es uno de los factores por los que no enviará por el momento nuevos nombramientos al alto cuerpo legislativo.

“Ese nombramiento (Procuradora de la Mujer) se podría dar en el receso legislativo y asumiría el cargo la persona designada. No me hace sentido hacer ahora una designación cuando lo que restan son escasamente doce días en la asamblea legislativa. En su momento van a poder evaluar a quien yo designe con el tiempo necesario”, dijo Pierluisi Urrutia a preguntas de la prensa.

“En el (nombramiento) al Supremo fue lamentable, yo designé a una persona que reunía los requisitos y no había manera de cuestionar su capacidad y no obtuvo el visto bueno de la mayoría en el Senado y yo no quiero que nadie pase por esa experiencia tan desagradable. Si hago una designación al Supremo es porque esté seguro que no va a volverse a repetir la situación”, añadió.

Aún falta por nombrar a un contralor o contralora, pero expresó que en el caso de la Procuraduría de la Mujer, expresó que tiene la intención de realizar el nombramiento.

“Tengo la intención de designar a alguien en un futuro cercano pero hay más de 40 nombramientos pendientes a confirmación y nombrar a una persona cuando hay un tapón allí no es adecuado”, dijo.