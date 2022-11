Comisión de Juegos otorga siete nuevas licencias para apuestas deportivas

La Comisión de Juegos de Puerto Rico autorizó el jueves la entrada de siete nuevas empresas a la industria de las apuestas deportivas en la isla, informó el director ejecutivo interino del organismo regulador, Jaime Rivera Emmanuelli.

“La industria de las apuestas deportivas está en crecimiento bajo las regulaciones y la supervisión de la Comisión de Juegos de Puerto Rico. Las apuestas por medios electrónicos tienen el potencial de ser una importante fuente de empleos y de creación de espacios comerciales para el entretenimiento. De igual forma, generará ingresos nuevos para el fisco”, dijo Rivera Emmanuelli en declaraciones escritas.

Según explicó el funcionario, la Comisión acogió la recomendación del Negociado de Apuestas Deportivas de conceder licencias a tres empresas que fungirán como operadores y a otras cuatro que son proveedores de los servicios que asisten en el proceso de las apuestas. Cinco de ellas son licencias temporales.

Previo a la recomendación, el Negociado realizó una evaluación del perfil, la trayectoria, el cumplimiento con responsabilidades contributivas y estados financieros, así como de las capacidades técnicas y financieras de las empresas y de sus accionistas y oficiales principales. De este modo la Comisión se asegura que cumplen con los requisitos de ley, informó el director del Negociado de Apuestas, Eric de la Cruz.

Por su parte, Rivera Emmanuelli explicó que las licencias corresponden a tres operadores, tres suplidores de servicios y un proveedor de la tecnología, que facilita el uso de las máquinas de apuestas. Las apuestas son mayormente en torno a eventos deportivos en y fuera de Puerto Rico, pero también pueden abarcar eventos especiales autorizados.

Las licencias de tipo temporal expedidas son Ballers Puerto Rico Sportsbook LLC, Liberman Media Group Gaming LLC (LMG) y CCHPR Hospitality, LLC (Casino Metro) en la categoría de operadores de apuestas deportivas.

Mientras que, como proveedores de servicios, fueron autorizadas Swish Analytics Puerto Rico Inc. y US Integrity Inc. de manera permanente y Continent 8 Technologies PR LLC de forma temporal. Como proveedor de plataforma de tecnología, se le concedió temporalmente a Caesars Digital PR, Inc.

El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y presidente de la Comisión, Manuel Cidre Miranda, dio la bienvenida a esta nueva oportunidad, que, según el ejecutivo, de seguro representará una inyección importante a la economía de Puerto Rico.

Al presente, las apuestas deportivas se realizan de manera presencial. Rivera Emmanuelli explicó que la Comisión está en la etapa de revisar los controles internos de los operadores interesados en proveer las apuestas en línea, que se podrán hacer desde cualquier lugar y mediante el teléfono, bajo estrictos protocolos.

Según dijo, para completar el proceso de expedición de las siete nuevas licencias recomendadas, las empresas deben hacer unos pagos al Gobierno, a base de las funciones que ejercerán en la industria de apuestas deportivas.

El operador, que provee el espacio para colocar las máquinas de apuestas donde estarán los jugadores, debe pagar 50,000 dólares. Este operador puede o no ser un casino de juegos, y es responsable de adoptar los controles internos en el establecimiento, que abarcan los aspectos de seguridad y uso de la tecnología, así como el manejo del recurso humano que va a interactuar con el público y asistir en la realización de la apuesta.

El proveedor de servicios al operador debe pagar 5,000 dólares por la licencia. Este se ocupa de proveer los diferentes servicios necesarios para la operación y el funcionamiento de la infraestructura de juegos y los programas de servidores. El proveedor de la plataforma de tecnología para las apuestas debe pagar 15,000 dólares. Este suple la plataforma de apuestas en línea o presencial que se va a utilizar.