Renuncia la directora de la junta de Hecho en Puerto Rico tras denunciar “elitismo” en la entidad

La directora de la Junta de Directores de la Asociación Hecho en Puerto Rico, Debbie Alonso, presentó su renuncia al cargo el pasado 27 de octubre en una carta en la cual acusa al liderato de “elitismo” y distanciamiento de la realidad de los empresarios puertorriqueños.

En la carta dirigida al presidente de la asociación, el ingeniero agrónomo Jorge Ramírez, Alonso lo acusa que estas acciones comenzaron desde le inicio de su presidencia.

“Cuando juramenté, como directora lo hice, además, para insertarme en temas de relevancia que afectan nuestra realidad como empresarios, para ofrecer herramientas reales y ser su voz en aquellos foros que no todos tiene acceso. No lo hice para participar en la coordinación de despliegues mediáticos de eventos sociales, que son poco asequibles y que se distancian de la realidad económica que enfrentan muchos de los empresarios puertorriqueños. Como bien me expresé en nuestra primera reunión después que usted asumiera la presidencia, el enfoque de lo que es la verdadera razón de ser nuestra Asociación, se ha desvirtuado proyectando una imagen elitista que dista mucho de la composición de nuestros socios. Se ha enfocado en esfuerzos puramente económicos y triviales que, de ninguna manera, impactan al empresario local, solo a unos cuantos que no representan ni definen el perfil de nuestra matrícula”, expresó Alonso en la carta.

“Dicho esto, es mi decisión de presentar mi enuncia como directora de la Asociación Hecho en Puerto Rico a ser efectiva hoy, jueves, 27 de octubre de 2022. Reconozco que mi razón de ser como directora está muy lejos de la forma en que se conduce esta Junta de directores”, añadió.

“Confío en que puedan trabajar y reagrupar los objetivos de la Asociación Hecho en Puerto Rico y comprender la importancia y seriedad de lo que significa aceptar esta encomienda como miembros de la Junta de directores”, concluye la carta.

Alonso fungió como directora de la junta por cinco años consecutivos, esta además es la encargada de Mercadeo y Comunicaciones de los supermercados Mr. Special que fundó su padre, Santos Alonso.