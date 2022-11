Madre de “Jojo” compara el reencuentro con su hijo con el día en que nació

Yanet Leal Concepción, la madre de Jorge “Jojo” Morales, el niño que fue secuestrado por su padre y abuela y se escondían en Canadá, compara su reencuentro con el día en que nació.

“Fue algo tan, no sé, se compara con el mismo día que nació. Ese mismo tipo de felicidad, como que nació otra vez. Algo inmenso, algo tremendo, es como una euforia”, dijo la Leal en entrevista con el programa Día a Día, luego que se reuniera ayer con su pequeño que no veía hace dos meses.

El emotivo momento se dio en el aeropuerto de la ciudad de Miami, Florida, cuando “Jojo”, quien llegó acompañado de agentes, corrió a los brazos de su mamá y se confundieron en un fuerte abrazo.

“Al fin, después de dos meses extrañándolo tanto, me puse en temblores y estaba tratando de aguantarme las lágrimas, pero la felicidad fue tan grande que se me salían. El me ve y me dice, ‘mami ¿por qué lloras?’, entonces me abrazó”, relató.

Leal Concepción dijo, además, que le han hecho creer al niño que ha llegado de unas vacaciones luego que este le dijera que creía que se ella se había perdido. Asegura que el menor no quiere hablar de su papá, incluso con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), quien ya lo examinó y habló con él.

“Bueno, le estamos haciendo pensar que estaba de vacaciones. Una vez habló conmigo, el pensó que yo estaba perdida y yo le dije que yo estaba esperando que el regresara de vacaciones. El no quiere hablar de su papá, no quiere decir nada y nosotros no estamos empujando a hacerle preguntas ni nada de eso”, sostuvo.

“Ya fuimos al FBI, lo examinaron, hablaron un poquito con él. El no quiso decir nada de su papá, pero sí que estaba muy contento de estar con su mami”, añadió.

Leal Concepción adelantó que en Canada se inicia un proceso contra su expareja por no solo ingresar ilegalmente al país, sino por esconder a un niño e introducir un arma sin el debido permiso. Asegura que no le desea nada ni a él ni a su exsuegra y que lo que enfrentan es producto de sus acciones.

“Por ahora ellos están detenido en Canada, yo no he preguntado porque ha sido lo último en mi mente. No les deseo nada, eso es el producto de las acciones de ellos. Canada tiene que procesarlo porque ellos entraron ilegalmente y encontraron armas en donde se estaba quedando también. No solo entró ilegalmente y escondiendo un menor, pero también entró un arma al país desapercibidamente”, apuntó

“No le he preguntado, el único enfoque mío es que el niño esté contento, bailando, disfrutándonos y que coma todo lo que quiera comer, pizza, chocolate, lo que sea”, añadió.

El menor, de 6 años, fue hallado en buen estado de salud en New Brunswick, Canadá, luego que una persona reportara haberlo visto de compras en una megatienda Walmart.