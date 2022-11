Demandan a Educación por información sobre las condiciones de las escuelas del sur

Ante el incumplimiento por parte del Departamento de Educación (DE) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) en cuanto el requerimiento de entrega de información para precisar las condiciones de las escuelas de sur, el representante José Rivera Madera, ha decidido demandar a estas agencias públicas para que suministren los datos requeridos.

La decisión del legislador por el distrito 23 de proceder legalmente responde a, la indiferencia mostrada por el secretario del DE Eliezer Ramos Parés, así como por la directora ejecutiva de la AEP Ivelysse Lebrón Durán, para entregar evidencias de las informaciones vertidas en torno a la cantidad de escuelas reparadas, las costas , los pagos satisfechos, detalles de las subastas, y las compañías que han estado trabajando en los planteles que fueron severamente afectados por los terremotos que estremecieron particularmente el litoral sur del país.

“A punto de cumplirse 3 años de los terremotos en el área suroeste, aún la mayoría de las escuelas en nuestro Distrito siguen sin avanzar. Ante esa palpable realidad queremos ver toda la información requerida y un plan final para ejecutar antes de que el DE comience a perder, por su inacción, el dinero asignado”, explicó Rivera Madera.

Según el legislador que representa cuatro de los cinco municipios mayormente afectados por los sismos del 2020, -Guayanilla, Yauco, Peñuelas y Ponce-, el patrón observado ha sido el de trabajos sin completar, subastas para pagos por rembolsos y ausencia de coordinación en la ejecución, “lo que podría ser indicativo de despilfarro de dinero”, sentenció.

El recurso legal, radicado a través de “Petición de Mandamus” informa al Tribunal que, desde el 3 de marzo del pasado año han tratado de establecer con alguna exactitud el plan de trabajo real por lo cual, el 15 de septiembre del 2021 realizaron un requerimiento de información al DE sobre las condiciones de los planteles en los pueblos del distrito representado por Rivera Madera.

Parte de los alegatos del “Mandamus” menciona los requerimientos de información que habían sido solicitados al DE y a la AEP con anterioridad, entre los cuales se resaltan: “cualquier subasta realizada de obras de construcción de escuelas, copia de la publicación de las referidas subastas, nombres de los participantes de las subastas, los documentos presentados por los participantes en cualquier procedimiento relacionado a las subastas, copia del expediente de las subastas, informe sobre cualquier procedimiento posterior a las subastas y cuál fue el tope de cada subasta. De haber sido declarada vacía la subasta, provea copia del acta. De no haber celebrado subasta, informe las razones por las cuales no se celebró; nombre del contratista que estará a cargo de las reparaciones, expedientes de los casos; informe las razones por las cuales no se celebró la subasta y provea cualquier documento que la justifique”.

“No vamos a esperar ni un solo minuto más y vamos a llevar este asunto hasta el final, con explicaciones claras, sin peros ni mentiras. Ya basta de abusos y de darle la espalda a unos pueblos que fueron duramente golpeados por la naturaleza, abatidos por catástrofes y encima de eso víctima de un gobierno insensible”, expresó el legislador.

“Le solicitamos que nos provea el informe en un término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas desde el recibo de este requerimiento la información y documentos relacionados (pliego) de los municipios de Yauco, Guayanilla y Peñuelas, sobre cualquier subasta realizada de obras de construcción de escuelas”, insta parte de la acción de recurso judicial iniciada por el representante Rivera Madera.