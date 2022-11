Senado aprueba medida que exige cancelar el contrato de LUMA

El Senado de Puerto Rico aprobó a viva voz la Resolución Conjunta de la Cámara 315 que exige a la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) y a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que se cancele el contrato de la empresa LUMA Energy, encargada de la red de distribución de energía en el país desde el año 2021.

A la medida se le realizaron enmiendas en sala, por lo que tendrá que regresar a la Cámara de Representantes. En caso de que la Cámara concurra con estos cambios, la medida pasará a la firma del gobernador Pedro Pierluisi.

La aprobación de la medida se da el mismo día en que el gobernador aseguró que volver al pasado con la Autoridad de Energía Eléctrica sería una “historia de horror” y propuso que se continúe fiscalizando a LUMA Energy.

“Yo lo he dicho en varias ocasiones y lo voy a repetir. Ese contrato vence el 30 (de noviembre), y ese contrato es meramente un contrato que establece unos procesos diferentes al contrato de quince años que es el contrato base, el contrato principal, el contrato de la P3 de la Alianza Público Privada. Y ¿por qué unos proceso diferentes? Porque hay un proceso de quiebra en curso y básicamente LUMA pidió que hubieran unos proceso diferentes mientras la quiebra se está dilucidando. Cuando llegue el 30 de noviembre, lo que queda por verse es si LUMA básicamente opta, como la quiebra no ha terminado ni se vislumbra que vaya a culminar para el 30 de noviembre, si opta por cambiar entonces y aceptar que se sigan los procesos establecidos en el contrato de quince años que son diferentes. La paga es menor. Hay un proceso de bonificaciones o multas establecidos en el contrato de quince años que ahora mismo no aplican durante la quiebra”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Cuando se venza ese contrato suplementario el 30 (de noviembre), LUMA va a decidir si se va a recibir la paga menor que se establece en ese contrato de quince años o bonificaciones o multas que se establece en ese contrato de quince años. Esa decisión a todas luces LUMA no ha tomado esa decisión”, agregó.

El mandatario repitió que “yo lo que quiero es que la reconstrucción siga, que cambien postes y subestaciones, que se establezcan las luminarias que hay que establecer porque eso es crucial. Si LUMA entra en transición se afecta esa reconstrucción. Quien se va a perjudicar es el pueblo y vamos a continuar fiscalizando a LUMA”.

“Me consta que luego de Fiona, poste que se cayó, poste que se reemplazó por uno de metal y eso es importante porque tenemos una red más resiliente del que teníamos”, agregó.

Expuso que LUMA Energy seguirá “en probatoria”.

Cuestionado sobre si LUMA decidiera optar por su salida, no quiere volver a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Yo lo que estoy es fiscalizando por un lado y que la reconstrucción se dé y no se atrase. No voy a estar hablándole a las gradas, no voy a estar diciendo vamos a cancelar y a Dios que reparta suerte, no. Y ni hablarme de regresar al pasado, ni hablarme de eso porque eso es una película de horror. Eso es lo que no queremos que vuelva a suceder. Lo que pasó en María eso fue una cosa increíble, no queremos arriesgarnos a que eso vuelva a pasar”, expuso.