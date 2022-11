Save a Gato hace llamado a la comunidad a oponerse al plan de remoción de gatos en el Paseo del Morro

Save a Gato, la organización sin fines de lucro líder en la conservación de comunidades de gatos mediante el método (TNR Trap, Neuter, Return), en español capturar-esterilizar-soltar, en Puerto Rico, invitó a los amantes de los gatos del Viejo San Juan a que participen en la reunión pública que convocó el Servicio Nacional de Parques para discutir su propuesta de remoción de los gatos que viven hace décadas en el Paseo del Morro en el Viejo San Juan.

La portavoz de la organización, Lara Cartagena, informó que la agencia federal celebrará dos reuniones públicas, mañana miércoles 2 y jueves, 3 de noviembre de 2022 de 6:30pm a 8:30pm en el Centro de Visitantes del Castillo San Cristóbal en el Viejo San Juan.

“Es importante que todos y todas las amantes de los gatos del Viejo San Juan se hagan sentir en la reunión pública convocada por el gobierno federal. Por más de 20 años, Save a Gato, sus voluntarios y voluntarias, han cuidado y mantenido la colonia de gatos del Paseo del Morro sin ayuda de las autoridades locales o federales. Nos parece increíble que, a pesar de que hemos firmado varios acuerdos con el Servicio Nacional de Parques desde el 2005, la agencia apenas ha cumplido con su responsabilidad para ahora anunciar, sin ningún tipo de consideración, la remoción y eliminación de los gatos del Paseo”, declaró Cartagena.

El pasado viernes, voluntarias de Save a Gato sostuvieron una reunión con el personal del Servicio Nacional de Parques en Puerto Rico, donde le dejaron saber a la agencia que su plan no cumple con las leyes federales de conservación, que es vago, que sus conclusiones no están sustentadas con evidencia y que la organización se propone a oponerse vigorosamente al mismo.

“Dejamos claro que los gatos del Paseo no se pueden remover, que sabemos que significa “eutanizar”. Todas las situaciones señaladas en esta propuesta tienen una solución que no implica remover a los gatos. Ha sido el propio Servicio Nacional de Parques el que ha abandonado la zona, eliminando la vigilancia nocturna y convirtiendo el área en un lugar para que personas inescrupulosas abandonen gatos, que es un delito bajo la Ley 154. Aún sin su apoyo, Save a Gato alimenta, mantiene y le consigue hogar a la inmensa mayoría de los gatos allí abandonados, pero nuestros esfuerzos, sin apoyo del gobierno, no son suficiente”, abundó Cartagena.

La portavoz de la organización recalcó que, además de asistir a las reuniones públicas, el público puede someter un comentario público hasta el 22 de noviembre mediante el siguiente enlace: https://bit.ly/salvemoslosgatosdelvsj, o mediante correo regular a SAJU Superintendent, Att: Paseo Cats, 501 Calle Norzagaray, San Juan, PR 00901.

”¡Es la hora de dejarnos sentir! Nosotros y nosotras ya alimentamos a los gatos, los esterilizamos, vacunamos, llevamos al veterinario y los cuidamos. Ellos son una parte histórica de la comunidad del Viejo San Juan. No vamos a permitir que los eliminen y que el Viejo San Juan se llene de ratas.” concluyó Cartagena.