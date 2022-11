Denuncian al presidente de Colegio de Trabajadores Sociales por insultos y ataques contra el secretario Educación

La senadora por el Distrito de Carolina, Marissa “Marisita” Jiménez, solicitó al presidente del Colegio de Trabajadores Sociales, Larry Emil, a no utilizar insultos contra el secretario del departamento de Educación, Eliezer Ramos.

En la mañana de ayer, lunes, Emil dijo que Ramos fue un “cobarde” por este último haber implementado la carta circular del Departamento de Educación (015-2022-2023) la cual establece la política pública en los planteles escolares de respeto a la diversidad y equidad.

“Diferir de acciones, ideas o conceptos es parte de la democracia que vivimos. Ese es uno de los mayores beneficios de la Constitución de los Estados Unidos y la de Puerto Rico. Pero cuando se lleva a los extremos, como catalogar a alguien ‘cobarde’ públicamente sólo porque no piensa o actué como otro quiere, es algo que no debe suceder y menos de un trabajador social que persigue mitigar conflictos. El levantar insultos contra otra persona no es lo que queremos que nuestros niños aprendan”, dijo Jiménez mediante un comunicado de prensa.

Emil tildó al Secretario de Educación como ‘cobarde’ por, según este, “porque (el Secretario) comenzó a escuchar a los grupos que promueven la desigualdad, que promueven el odio” y no implementó un currículo de perspectiva de género, como ha impulsado la actual directiva del Colegio de Trabajadores Sociales.

“Reitero mi pedido al señor Emil a dejar atrás los ataques personalistas, los insultos como hizo en el día de hoy. Todos tenemos diferencias, y podemos debatir con pasión, pero no hay espacio para caer en insultos. El respeto se práctica, no es un mero slogan. Podemos entender las inquietudes, pero todo en marco de respeto”, añadió la Senadora novoprogresista.

Jiménez apoya la nueva carta circular la cual establece una nueva normativa, fundamentada en el desarrollo de valores universales, fomentar y desarrollo del pensamiento crítico y creativo, así como la atención a la diversidad y pluralidad social en cada salón de clases.