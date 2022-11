Continúa la radicación de medidas para evitar el éxodo de médicos

Encima de las medidas que se han presentado ya en el Senado para evitar el éxodo de médicos en Puerto Rico, la senadora novoprogresista Keren Riquelme presentó ayer medidas, que otros objetivos, busca relajar pagos contributivos a profesionales de la salud.

Entre ella está una medida que, de ser aprobada, enmendaría el Código Municipal con el fin de eximir a médicos del pago de impuesto al inventario los reemplazos o prótesis quirúrgicas utilizadas en cirugías por trauma, sean ortopédicas o cardiotorácicas.

Esto no causará un desface en el ingreso al fisco. Como no existe como tal este inventario en Puerto Rico, no tenemos este ingreso. Por lo tanto, no va a crear un desfase e el ingreso en el fisco”, justificó la senadora durante una conversación telefónica con este medio.

Riquelme también estará radicando una resolución para viabilizar el otorgamiento de un número provisional a todo proveedor de salud, en lo que estos establecen su oficina médica.

De igual forma, una tercera legislación será presentada para investigar el proceso de otorgación de credenciales, licencia y número de proveedor, entre otros, para así desarrollar un proceso más rápido y eficaz, con un término que no pase de los 90 días calendario.

Al ser abordada sobre si estas medidas cuentan con los votos necesarios en el Senado para ser aprobados, la senadora afirmó que dado a la urgencia en el tema, que se ha extendido por los pasados meses, todos los miembros de su delegación están a favor de las medidas, al igual que otros miembros del resto de las delegaciones en ese cuerpo legislativo.

“Entiendo que tenemos los votos. Todos en la delegación están ‘on board’ y hay otros compañeros comprometidos con las gestiones que se han hecho en favor de la clase médica”, sostuvo Riquelme.

La atención que se le ha brindado a la fuga de médicos de Puerto Rico dio paso a la radicación de múltiples medidas e investigaciones que actualmente se están atendiendo en la Legislatura.

Tal esfuerzo de parte de los legisladores y legisladoras para atender el tema ha brindado cierta satisfacción al presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Carlos Díaz.

En una conversación a parte que tuvo con Metro Puerto Rico, el galeno comentó que las medidas encaminadas mediante el proceso legislativo es un buen paso para la clase médica.

“Al menos se está encaminando un proceso en el que el legislador se da cuenta de que hay que actuar para evitar que los médicos se vayan”, sostuvo.

No obstante, este también enfatizó que se debe mantener el esfuerzo para justificar medidas, especialmente al ser presentadas ante la Junta de Control Fiscal dado a que el organismo federal ha rechazado propuestas debido al pobre esfuerzo de parte de legisladores.

“No todo es culpa de la Junta. El gobierno no ha hecho la gestión para hacer que valgan leyes necesarias para justificarla”, dijo el doctor.