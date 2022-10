Miles de científicos participan de Conferencia Nacional de Diversidad en STEM en Puerto Rico

Una histórica participación de 6,000 científicos, líderes de STEM, estudiantes universitarios y profesionales de toda la nación americana y Puerto Rico se dieron cita en la Conferencia Nacional de Diversidad en STEM (NDiSTEM, por sus siglas en inglés) que se llevó a cabo del 27 al 29 de octubre en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.

La Sociedad para el Avance de los Chicanos/Hispanos y Nativos Americanos en las Ciencias (SACNAS por sus siglas en inglés) y con el apoyo de Ciencia Puerto Rico (CienciaPR) fueron las entidades que organizaron el evento y quienes trajeron por primera vez a Puerto Rico el más grande evento multidisciplinario y multicultural de diversidad en STEM de los Estados Unidos.

La Conferencia NDiSTEM trajo un impacto significativo en la economía de la isla en todos los campos creando empleos e ingresos dentro de la industria de la hospitalidad, gastronomía, entretenimiento y transportación.

Durante los tres días del evento, los miles de participantes de NDiSTEM, desde estudiantes universitarios hasta profesionales, tuvieron la oportunidad de adentrarse en las sesiones educativas relacionadas a las investigaciones científicas de vanguardia y de desarrollo profesional en sus respectivas áreas de especialidad.

Además, de participar de charlas motivacionales de oradores destacados, una Expo de Escuelas Graduadas y Carreras Profesionales, celebraciones multiculturales, y, sobre todo, una participación activa con la comunidad inclusiva de colegas, mentores y modelos profesionales a seguir.

En el evento NDiSTEM participaron oradores principales, tales como: Tara Astigarraga, destacada ingeniera y Maestra Inventora que ha laborado para IBM durante 20 años; Dr. José Luis Cruz Rivera, presidente de la Universidad del Norte de Arizona; Dra. Raychelle Burks, catedrática asociada de Química ene American University; la Dra. Ana María Porras, catedrática auxiliar de Ingeniería Biomédica de University of Florida; la Dra. Lydia Jennings, becaria postdoctoral en Comunidad, Medio Ambiente y Políticas de University of Arizona, y miembro de la tribu Pascua Yaqui; y la Dra. Judith Simcox, catedrática auxiliar de Bioquímica de University of Wisconsin-Madison y miembro de la tribu Crow y la comunidad filipina. La Dra. Mónica Feliú-Mójer, directora de Comunicaciones y Enlace Científico para CienciaPR, fungió como maestra de ceremonias durante los tres días del evento.

En NDiSTEM, tanto en la apertura y cierre del evento, celebraron la diversidad multicultural con diferentes géneros musicales, así tales como la Bomba y la Plena puertorriqueña exaltando la cultura de la isla a todos los participantes en el evento, además, la autora y poeta Mayra Santos-Febres pronuncio un emotivo discurso. SACNAS finalizó su conferencia anual con su primer baile en círculo “Round Dance”. El baile en círculo contó con cantos y bailes, y la familia de Sacnistas disfrutó de una hermosa noche de reunión y celebración en la conclusión de la conferencia que cambió sus vidas.