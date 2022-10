Se cortó la cara sin querer mientras hacía un “challenge”

Cada día son más los desafíos que proliferan en la red social Tik Tok, es el sitio por excelencia donde los usuarios hacen diversos desafíos. Sin embargo, existen muchos que son peligrosos y otros que no salen tan bien como los mismos fanáticos esperan.

Este fue el caso de una chica que realizaba un “challenge” en el país. Aunque el hecho no impidió que en redes sociales se convirtiera en viral, se cortó una parte del rostro porque le salió mal.

La joven gritaba al ritmo de una melodía en un video de la plataforma china. Y es que estaba dispuesta a llevar a cabo una grabación viral la protagonista del suceso, la cual maneja la cuenta @haleigh.dwan.

No obstante, hace creer que está atacando a una persona con un cuchillo de la cocina que recogió, pero el filo del utensilio choca justamente en su frente y se crea un corte de un par de centímetros por encima de su ceja izquierda.

Lo que ocurrió con la chica que se cortó la cara

Inmediatamente, ocurre que ella misma se detiene. Esto, a fin de verificar qué es lo que había ocurrido. Entonces, pone su mano sobre la herida al notar el corte elaborado sin querer.

En su rostro se comenzó a esparcir la sangre al retirar, estaba asombrada y no podía creer lo que sucedía. Dada la situación, no le quedó otra opción que cancelar con la grabación del video en Tik Tok.

La joven optar por intentar realizar el “Chop, chop slider” challenge, lo que se conoce como simular atacar a alguien en el momento suena la canción interpretada por Insane Clown Posse, con el mismo nombre. A la fecha, el video ha acumulado millones y millones de reproducciones.

Indignados los seguidores

Pese a que el challenge salió mal, la muchacha obtuvo un sinnúmero de señalamientos en la caja de comentarios del producto audiovisual que difundió en Tik Tok.

La situación sobrepasó y fue tanto así que debió colocar privada su cuenta en la red social del momento. No obstante, los usuarios quedaron tan impactados con la cinta que fue guardado en diversas redes sociales, sobre todo Twitter, indicó el Comercio.

“Una generación donde muchos no quieren estudiar, ni trabajar, ni hacer nada productivo, solo generar ‘contenido’ y hacerse virales con estupideces”, “te traigo bien ‘clavado’ en mis pensamientos”, “ustedes lo ven normal, pero a mí me parece que algo le empujó el cuchillo”, “no puede con la vergüenza”, “Hay veces que me siento idiota, pero veo este TikTok y se me pasa”, “para eso es TikTok, para analizar cuántos idiotas hay alrededor del mundo”, algunos de los comentarios de los usuarios.