Presidente de la Asociación de Alcaldes se expresa sobre designación de mediador

El presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, se expresó este sábado sobre la designación de mediador en tema de enmiendas al Reglamento del PPD

“Acojo con beneplácito la designación del compañero Josian Santiago como mediador y negociador en busca de armonía y consenso. Así también invito a los demás compañeros a acudir a la mesa, abiertos al diálogo y a llegar a puntos de encuentro que nos aseguren lo que todos los populares quieren; un Partido fuerte y encaminado a una victoria en el 2024″, comentó Hernández.

Santiago indicó que no deben concebir la negociación como una donde se juega a todo o nada. “Esa no no debe ser la tónica que nos mueva. Los populares en la calle quieren que los líderes nos concentremos en la fiscalización en los enemigos del país y no en controversias internas del Partido”, expresó.

“Por eso desde ahora, traigo a la mesa la opción de que veamos cada una de las enmiendas al reglamento del PPD en su justa perspectiva y en el contexto en que se han trabajado. De esta manera, colocamos a nuestra colectividad en la ruta ganadora de las próximas elecciones, porque será una jornada basada en la inclusión y la convergencia de ideas. Al final, lo más importante es la unidad de propósito para rescatar al País de ocho años de la nefasta administración del PNP”, añadió.