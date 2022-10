Junta de Planificación habilita portal digital para participación ciudadana

La Junta de Planificación de Puerto Rico (JP) habilitó, hoy, viernes, un portal digital en el que los ciudadanos podrán evaluar el borrador del nuevo Reglamento Conjunto para la Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios

Asimismo, la agencia exhortó a los grupos de interés y profesionales a ser parte del proceso de evaluación de un documento que tiene el propósito de establecer un sistema integrado de permisos y regulaciones relacionadas con el desarrollo y uso de terrenos de forma balanceada y sostenible.

Por parte, el director de la JP, Julio Lassús Ruiz, enfatizó que el reglamento es “un instrumento crítico que incide tanto en la regulación para la conservación y protección del ambiente como para la planificación, la ordenación del territorio y el desarrollo socioeconómico”.

No obstante, el funcionario precisó que los comentarios en redes sociales y otras plataformas no serán considerados como una participación oficial y, por ende, no se tomarán en cuenta en el proceso de evaluación posterior que lleva a cabo la agencia.

De interesar presentar formalmente recomendaciones y comentarios al borrador del documento, puede consultar el siguiente enlace: http://www.jp.pr.gov/

Aquellos que quieran revisar el documento en formato impreso, puedan hacerlo mediante visita coordinada previamente con la Oficina de Secretaría, ubicada en el Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella, Torre Norte, Parada 22 en Santurce.

Próximamente, la agencia estará anunciando las fechas para las vistas públicas y los lugares en los que se llevarán a cabo.