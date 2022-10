Alcalde de Vieques niega construcción de marina y malecón en sector Martinó

El alcalde de Vieques, José ‘Junito’ Corcino, desmintió que la administración municipal tenga planes para desarrollar una marina y un malecón en un área residencial del sector Martinó.

De igual forma, el alcalde aclaró que Edwin Velázquez y Ernesto Rodríguez, residentes de dicho sector, han hecho caso omiso a los pedidos de la Administración de Terrenos de Puerto Rico de completar los trámites para permanecer en sus residencias.

“Quiero dejar esto claro, la administración municipal de Vieques no tiene ningún plan de expropiar las residencias de los señores Velázquez y Rodríguez para construir una marina, un malecón o cualquier otra estructura. Eso no es correcto. Cuando sostuve una reunión con uno de estos ciudadanos fui claro en eso, incluso, para ilustrar nuestro compromiso con que tengan sus casas y la documentación correspondiente al día, les mostré un conceptual de un proyecto que se había querido desarrollar en esa zona hace 20 años atrás y les dije que no estaba de acuerdo antes y tampoco ahora. Esos son los hechos”, dijo Corcino.

“La realidad es que la Administración de Terrenos ha realizado innumerables gestiones para que estas personas coloquen sus propiedades al día. Voy más allá, el Municipio le brindó los recursos para apoyar sus gestiones, incluyendo la asesoría de uno de nuestros abogados. Se han querido ayudar desde el primer momento. Se les orientó en todos los aspectos y nos colocamos a su disposición para continuar asistiendo en sus gestiones. Siempre hemos querido ayudarlos y lo continuaremos haciendo”, añadió el alcalde de la ‘Isla Nena’.