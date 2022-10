Proyecto Siempre Vivas de la UIPI recibirá ayuda económica para atender la violencia de género

El proyecto Siempre Vivas, adscrito a la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lassalle y al Centro de Investigaciones Educativas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, anunció que fue elegido para recibir el “2022 Grant to Reduce Domestic Violence, Dating Violence, Sexual Assault and Stalking on Campus”.

Con la asignación, el programa de prevención y servicio será subvencionado por tres años por la cantidad de $300.000.

“Esta subvención apoya la iniciativa de nuestro recinto Siempre Vivas Metro para desarrollar una respuesta comunitaria coordinada y fortalecida para atender la agresión sexual, la violencia doméstica, la violencia en el noviazgo y el acecho, mediante la participación de colaboradores internos y externos, como el Departamento de Justicia de Puerto Rico, el Departamento de Policía, el Departamento de Salud y organizaciones comunitarias aliadas que atienden personas afectadas por la violencia sexual”, indicó en declaraciones escritas a la comunidad univeristaria, Angélica Varela Vallona, rectora interina.

“Se contempla atender la necesidad urgente no solo de considerar el idioma español y estrategias culturalmente específicas, sino también de un enfoque contextual, interseccional e informado sobre el trauma para la concienciación, la educación, la capacitación, la prevención y la intervención”, añadió en la carta.

A esta subvención se añade un donativo de $20,000 de parte de al Fundación Ángel Ramos para trabajar con el programa “Educarte: Recreando equidad en la infancia”, para prevenir la violencia degénero, el cual colabora con organizaciones comunitarias en el sur de Puerto Rico y que se espera iniciar en los próximos meses.