Junta objeta crédito a clientes de la AAA tras interrupciones de servicio

La Junta de Control Fiscal creada por la Ley PROMESA, envió una carta a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) donde muestra oposición a que se otorgue un crédito a los clientes tras las interrupciones de servicio provocadas por el huracán Fiona en septiembre.

Según la misiva dirigida a la presidenta de la AAA, Doriel Pagán, el crédito propuesto para otorgar a los clientes de Acueductos resultaría en la pérdida de $10.2 millones en ingresos operativo o el 1% de los ingresos por servicios proyectados de servicio al cliente en el presupuesto del año fiscal 2023.

“La Junta está preocupada por la naturaleza general y no dirigida del crédito, que beneficia a los clientes que no experimentaron interrupciones en el servicio durante el Período de Emergencia en perjuicio de la AAA. Proporcione la justificación para estructurar el crédito de la manera descrita anteriormente, así como la justificación para otorgar el crédito a todos los clientes, incluidos los clientes que no experimentaron interrupciones en el servicio como resultado del huracán Fiona”, lee el documento firmado por el gerente general de la Junta, Jaime A. El Koury.

En la carta, la Junta de Control Fiscal también solicita a la AAA que busque otra manera de estructurar el crédito de manera que “evite beneficiar a clientes que no experimentaron interrupciones en el servicio”.

Además solicitan a la agencia gubernamental que “proporcione mayores recursos para ayudar a los clientes que experimentaron interrupciones en el servicio, particularmente aquellos que experimentaron interrupciones en el servicio más allá del periodo de emergencia”.

Del mismo modo, exhortan a la AAA que busque otras maneras de ayudar a los consumidores que experimentaron interrupciones en el servicio como el uso de fondos federales disponibles.

“La Junta de Supervisión insta a la AAA a explorar programas de financiamiento federal actualmente disponible para Puerto Rico para apoyar a los hogares más afectados por Huracán Fiona. Por ejemplo, la AAA y el Gobierno podrían beneficiarse de ciertas medidas federales programas, como el Programa de Asistencia de Agua para Hogares de Bajos Ingresos (LIHWAP, por sus siglas en inglés), que ayuda dirigida a los hogares de bajos ingresos”, lee el documento.

El ente federal exigió a la AAA que envíe un informe detallado de los antes del próximo 4 de noviembre donde conteste los señalamientos realizados en la carta.

La AAA, anunció el pasado mes de septiembre que se estaría realizando un ajuste en la factura de los abonados de un 100 por ciento durante el período de facturación del 18 al 25 de septiembre de 2022 tras el paso del huracán Fiona.