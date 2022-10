Conoce la ciudad de California más asombrosa para disfrutar vacaciones

Para las personas que desean viajar durante estas temporadas existe un abanico de posibilidades. National Geographic mencionó los sitios más más impresionante del mundo y, sobre todo, destacó una ciudad de California.

A la lista de zonas más maravillosas ingresó la ciudad de San Francisco, aunado a otros 24 sitios impresionantes que pueden ser visitados a finales de este año y en 2023.

En cinco categorías se unieron las localidades: Comunidad, Familia, Cultura, Naturaleza y Aventura. Mientras se centran en un interés específico, cada categoría redondeó lugares que encienden el espíritu de viaje.

¡Viva San Francisco!

San Francisco resaltó del resto para compartir con familiares, amigos y conocidos, localizada a lo largo de la costa del norte de California; en la categoría Familia, se sumaron otras cuatro ubicaciones.

Destacan: Trinidad y Tobago, Colombia, Manchester, Reino Unido y Suiza, uniéndose a A The City by the Bay.

En San Francisco pueden para practicar ciclismo o senderismo por los senderos pavimentados; en la misma medida, son bien recibidos los miembros de la familia de las diversas edades.

Por medio del histórico Parque Presidio, logra accederse de manera fácil a las vistas majestuosas del puente Golden Gate cautivan. Sin duda, se consiguen gozar de sitios arquitectónicos únicos.

Belleza natural

La ciudad enamora dada su belleza natural. National Geographic sostuvo que San Francisco “Inundada de sol y mar, parques y playas, historia y Karl the Fog (sí, los lugareños han nombrado su patrón climático más famoso), esta ciudad de siete por siete millas hace alarde de su belleza natural con orgullo (…)”, mencionó.

Alegó: “(…) al tiempo que invita a los visitantes y lugareños a sumergirse más profundamente en sus vecindarios de calles montañosas repletas de casas victorianas en tonos pastel, restaurantes con estrellas Michelin y familiares, arte y música en abundancia, y habitantes apasionados cuyos corazones son tan grandes como el puente Golden Gate”.

A la par que observan la arquitectura ecléctica, museos de arte incomparables y ofertas culinarias, los niños pueden aprender en en Field Station sobre animales nativos y plantas locales.