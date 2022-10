Mutis sobre otorgación de dispensa para depositar cenizas en Peñuelas

La designada secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez Vega, no pudo contestar categóricamente a preguntas de la senadora María de Lourdes Santiago si otorgaría la dispensa solicitada por la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, para depositar una cantidad sustancial de cenizas tóxicas en el municipio de Peñuelas.

El careo ocurrió durante la vista pública de nombramiento realizada por la Comisión de Nombramientos del Senado de la cual Santiago es miembro.

A principios de este año Bonilla Colón anunció la reconstrucción de las calles de la comunidad Ranchos Guayama, en Salinas y se comprometió con los residentes de la comunidad a remover 7,500 toneladas de cenizas producidas por la planta de carbón operada por Applied Energy Services (AES) en el municipio de Guayama que, según asegura la alcaldesa, fueron utilizadas como relleno hace 15 años para la construcción de la comunidad.

En ese momento, y aunque la Ley 5 de 2020 prohíbe el depósito de cenizas en los vertederos, la alcaldesa de Salinas solicitó una dispensa al DRNA para disponer de los residuos tóxicos en algún vertedero de Peñuelas, Ponce o Humacao.

“Sobre este particular la ley es clara y su reglamento es claro en las condiciones en que se puede otorgar o no una dispensa a esos fines”, indicó Rodríguez Vega a las preguntas de la senadora Santiago, quien le cuestionó si consideraría otorgar tal dispensa.

“En este momento estamos en conversaciones para, como me caracteriza, tratar de ayudar a cada uno de los constituyentes, alcaldes, legisladores, representantes para el mejor bienestar del pueblo. Siempre tomando en consideración la salud y el bienestar de nuestros recursos naturales”, añadió la designada titular del DRNA.

La senadora fue incisiva al tratar de obtener una respuesta concreta a su pregunta, sin embargo, Rodríguez Vega fue cautelosa al momento de contestar.

“Decir que procede o no procede con un sí o un no, no es responsable. El DRNA está evaluándolo pero que no haya duda de que hay que dar cumplimiento con la ley y el reglamento y eso es lo que vamos a hacer y hemos hecho en otros casos, si no hay cumplimiento con lo que establece el reglamento para otorgar una dispensa, pues no se otorgará”, sostuvo.

La secretaria designada aseguró que existen requisitos que hay que cumplir, aunque no pudo especificar cuáles a preguntas de Santiago.

Sobre la extensa lista de violaciones ambientales que la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) ha emitido contra la carbonera AES, la titular designada aseguró que se está realizando una investigación sobre los señalamientos, aunque no fue precisa sobre cómo el DRNA manejaría estas violaciones ambientales cometidas por la empresa, contratista privado del gobierno para la generación de energía.

“El 25 de julio de este año la EPA emitió un aviso de violación contra AES, ahí se documentan 36 páginas de violaciones por parte de la empresa, ¿Qué acciones específicas ha tomado en relación con el incumplimiento continuo de AES con los parámetros de muestreo, monitoreo, informes de emisiones, de caracterización, de materiales, que acción especifica ha tomado?”, cuestionó la senadora Santiago.

“Ciertamente hemos tenido comunicación con la EPA para saber las razones o los pasos que están tomando al respecto y adicionalmente comenzar un proceso de evaluación e investigación de lo que está rendido en ese informe que me hicieron llegar desde julio”, aseguró Rodríguez Vega quien también es abogada.