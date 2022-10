FEMA comienza a repartir los $300 a afectados por el huracán Fiona

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) anunció que comenzó a distribuir una ayuda de $300 para personas que sus viviendas fueron afectadas por el paso del huracán Fiona pero pueden continuar viviendo en estas.

Para recibir la ayuda, no es necesario volver a llenar la solicitud de la agencia federal por desastre, sino que las personas que cualifiquen recibirán la misma automáticamente. Sin embargo, aquellos que ya no son elegibles no tienen opción de apelar.

El propósito de la ayuda de los $300 es para la limpieza y desinfección del área tras el paso del fenómeno.

Los requisitos para recibir la ayuda son: su vivienda debe estar en uno de los municipios designados para Asistencia Individual (en el caso del huracán Fiona aplica a los 78 municipios), los daños de la residencia no están cubiertos por el seguro, la casa sufrió daños pero puede vivir en ella.

Se indicó que FEMA puede utilizar otros tipos de documentos para verificar sus datos.