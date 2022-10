Disuelto el Comité PARE desde agosto

La licenciada Amarilis Pagán, portavoz del Proyecto Matria, una de las organizaciones que formaban parte del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación (PARE), aseguró hoy que este se encuentra disuelto desde agosto.

“El Comité PARE no existe desde agosto. La oficial de cumplimiento sigue hablando como si PARE estuviera trabajando, pero la realidad es que cuando el gobernador extendió la orden ejecutiva (que declara un estado de emergencia por el aumento de casos de violencia de género en la Isla) hasta junio del 2023, le extendió la vida del Comité PARE por 60 días contados desde finales junio, así que ya en agosto el Comité se disolvió”, dijo Pagán en entrevista con la periodista Milly Méndez en Radio Isla.

Indicó que la página cibernética del Comité continúa funcionando, sin embargo, las reuniones entre las organizaciones que lo componen no se están ejecutando. Pagán sostuvo, además, en declaraciones escritas, que quien está a cargo de ejecutar las disposiciones de la orden ejecutiva de estado de emergencia son las agencias de gobierno y la oficial de cumplimiento nombrada por el Gobernador Pedro Pierluisi, la fiscal Ileana Espada Martínez.

“La realidad es que no existe, que no nos estamos reuniendo, que no hay subcomité de trabajo dando seguimiento a lo que se hizo ese año y medio y que quien tiene la responsabilidad de darle seguimiento a lo que se logró y que quedó pendiente es la oficial de cumplimiento, oficial de cumplimiento que usualmente cuando se le hacen preguntas sobre deficiencias en el trabajo gubernamental, en vez de asumir un rol fiscalizador y de rendición de cuentas, defiende lo que haya hecho el gobierno, esté bien o esté mal”, apuntó.

Las expresiones surgen en reacción a declaraciones hechas por Espada Martínez, que crean la impresión de que el Comité PARE sigue trabajando.

“La última reunión de PARE fue en agosto y ya a partir de ahí se supone que las agencias del gobierno asumieran como tarea dar seguimiento a los asuntos del plan de trabajo que se quedaron pendientes. El rol de la Oficial de Cumplimiento es de fiscalización y nosotras la invitamos a hacerlo de manera eficaz para el bienestar de las mujeres de nuestro país”, dijo Pagán.

La abogada también invitó a Fortaleza a hacer público el informe de cierre de los trabajos del Comité PARE en la página web que se creó el año pasado. En la página constan informes previos del comité.

“Nuevamente nos enfrentamos a un momento en el que los casos de feminicidios provocan una discusión pública centrada en el estado de emergencia y en la urgencia de generar acciones concretas que erradiquen la violencia de género. A nosotras nos parece importante que esa discusión pública incluya una evaluación del trabajo del gobierno para dar seguimiento a los trabajos del Comité PARE y que se pueda hacer público un informe del estado de las gestiones que se quedaron pendientes en agosto pasado”, señaló.

“También hay que saber trazar una frontera entre lo que hicimos y seguimos haciendo las organizaciones para prevenir la violencia de género y lo que el gobierno hace o debería hacer. Para nosotras, es triste tener que admitir que a pesar de PARE, sin un trabajo de seguimiento, seguiremos viendo un incremento en los casos de violencia de género”, explicó Pagán.

Pagán también aclaró que las organizaciones exintegrantes de PARE consideran que el llamado “Currículo de Equidad y Respeto” que se ha intentado presentar por el gobierno como una medida de prevención para la violencia de género no cumple con la letra e intención de la Orden Ejecutiva originalmente firmada en el año 2021.

“Nosotras planteamos nuestras preocupaciones al Gobernador, al Comité PARE y al Secretario de Justicia. Además, sometimos un informe detallado en el cual expusimos por qué consideramos al Departamento de Educación en incumplimiento con la OE-2021-013 y el Plan de Trabajo de PARE. Sin embargo, tanto la Oficial del Cumplimiento como el Gobernador han decidido dar por cumplido el objetivo de educar con perspectiva de género, algo que no tiene fundamentos si se examina la carta circular del Departamento de Educación y los contenidos y lenguaje que se han propuesto”, dijo.

“Nos vemos obligadas a insistir en que, sin una educación con perspectiva de género, las estrategias de prevención se quedan cortas y sin estrategias de prevención seguiremos viendo feminicidios y otras expresiones de violencia de género”, añadió.

El Comité PARE fue creado por el gobernador Pedro Pierluisi a partir de la orden ejecutiva que declaró un estado de emergencia en Puerto Rico en enero de 2021.

Las organizaciones que participaban de Comité eran la Red de Albergues, representada por Vilmarie Rivera; Coordinadora Paz para la Mujer, por Vilma González; el Centro Mujer Dominicana, por Romelinda Grullón; la Fundación Alas a la Mujer, por Sonia Cortés; y Proyecto Matria. Representaba la Academia el doctor Julio Santana Mauriño de la Universidad Albizu, y a los medios de comunicación la periodista Cynthia López Cabán.

El obtetivo del Comité PARE, era evaluar el protocolo de acción para combatir la violencia hacia las mujeres en Puerto Rico y hacer recomendaciones para mejorarlo. Su disolución se da en momentos en que los feminicidios en la Isla continúan en aumento. Según el Observatorio de Equidad de Género los casos de feminicidio en la Isla se elevaron a 59 en lo que va de año, cifra que supera los casos del 2021, de estos 14 son feminicidios íntimos.