Denuncian que presidente de la Ciudad Deportiva Roberto Clemente impide proceso de traspaso al DRD

Luego de varios intentos infructuosos para que el presidente de la Ciudad Deportiva Roberto Clemente (DRD), Luis R. Clemente, les permitiera a la Administración de Terrenos de Puerto Rico finiquitar los procesos para el traspaso de las instalaciones al Departamento de Recreación y Deportes, la agencia solicitó al Tribunal de Primera Instancia de Carolina que lo obligue a la entrega de documentos y el libre acceso al lugar.

Según se desprende del documento presentado ante el Tribunal, la Administración de Terrenos de Puerto Rico realizó dos acercamientos a Clemente mediante misivas que no fueron contestadas. La primera fue enviada el 16 de septiembre de 2022, solicitándole información en un término de 15 días para el traspaso del inmueble, pero esta no fue contestada por Clemente, alega la Administración.

El 17 de octubre, la Administración envió una segunda comunicación solicitándole que recibiera al personal de la Administración el pasado viernes, 21 de octubre para realizar una inspección ocular de la propiedad. El viernes, detalla la demanda, personal de la Administración llegó hasta las instalaciones en Carolina y Clemente vía telefónica le habría expresado a uno de los abogados de la agencia que no permitiría el acceso “por estar atendiendo asuntos en su residencia” y que tampoco estaba de acuerdo con lo dispuesto en la medida legislativa.

“Tratándose del cumplimiento de una ley, como se le ha indicado a la corporación Ciudad Deportiva Roberto Clemente, Inc. y a su presidente, señor Luis R. Clemente, y ante el hecho de que, independientemente de que éstos indiquen no estar de acuerdo con lo dispuesto en la medida legislativa, la Administración viene obligada a cumplir con las obligaciones que le exige la Ley 67-2022, supra, y se le ha indicado a los funcionarios que no se permitirá el acceso a los predios en cuestión, de conformidad con las disposiciones del Artículo 7 (r), supra, se hace necesaria la intervención del Honorable Tribunal para que expida una orden autorizando a cualquier o cualesquiera funcionarios o empleados de la Administración a entrar a la propiedad con el propósito de hacer estudios, mensuras o investigaciones relacionadas con la naturaleza y condiciones de los terrenos, edificios y mejoras requeridos para solicitar “todos los permisos y autorizaciones necesarias” para el traspaso del inmueble al Departamento de Recreación y Deportes”, lee la petición realizada al tribunal el pasado viernes, 21 de octubre.

El pleito surge luego que el pasado 20 de julio se aprobara la Ley #67, Ley del Distrito Deportivo Roberto Clemente que ordena el traspaso al Estado de todos los terrenos donados a la entidad Ciudad Deportiva Roberto Clemente, Inc. Con la ley se revirtió la titularidad de todos los terrenos, alrededor de 233 cuerdas, que fueron donados mediante la Ley 164 de 2004.

Sin embargo, Clemente no vio con buenos ojos la legislación que fue presentada en la Cámara de Representantes, por el representante Angel Matos que, además de ordenar el traspaso de los terrenos, le cambiaría el nombre a Distrito Deportivo Roberto Clemente.

La ley establece que la titularidad de los terrenos se devolvería al Estado Libre Asociado, en específico a la Administración de Terrenos de Puerto Rico y que la Administración los pasaría al DRD. Ordena, además que el DRD asigne cada año $150,000 a la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones, provenientes del Fondo del Distrito Deportivo Roberto Clemente, fondo que se nutriría de los recaudos por concepto de trablilla y marbete conmemorativo de los 50 años del “Hit 3,000″ de Clemente.