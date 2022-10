Pedro Pierluisi: “Los proyectos se están dando”

A pesar de la evidente escasez de mano de obra diestra que la propia industria de la construcción en la isla ha denunciado en repetidas ocasiones, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, aseguró hoy que esta escasez aún no ha afectado los proyectos de reconstrucción con fondo federales que se trabajan en la actualidad.

“En carreteras, por ejemplo, que tenemos grandes proyectos en curso, la falta de empleados diestros no ha sido un obstáculo y el ingeniero Edwin González (director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras) lo puede constatar. Para los proyectos que tienen Carreteras y el Departamento de Transportación y Obras Públicas, que son financiados principalmente por la Administración Federal de Carreteras, se están dando las subastas y los proyectos están andando”, aseguró el gobernador.

Sin embargo, Pierluisi reconoció que se ha señalado una cantidad específica de trabajadores diestros de construcción que se requerirían para completar la gigantesca labor de reconstrucción de la isla tras el paso del huracán María hace cinco años.

“El estimado de que hacen falta 40,000 trabajadores no sé hasta qué punto tiene una base científica, pero si se ha hablado de que aquí pudieran faltar 40,000 en la construcción para poder llevar a cabo todas estas obras, pero lo cierto es que las obras se están llevando a cabo”, admitió el gobernador.

El gobernador mencionó el aumento de salario por hora a nivel local como una de las estrategias de su administración para incentivar la industria de la construcción.

“Lo que hemos hecho en Puerto Rico es aumentar la paga. Tengo una orden ejecutiva emitida que exige que, en proyectos de reconstrucción, financiados con fondos federales, el mínimo que tiene que pagar el contratista a sus trabajadores diestros es de $15 la hora, y para los no diestros baja, si mal no recuerdo, a $11.20 la hora”, señaló, aunque no indicó si la estrategia ha tenido el resultado esperado.

Pierluisi admitió, sin embargo, que a nivel municipal sí se han reportado problemas con la contratación de trabajadores para los proyectos de mejoras permanentes.

“Sí he escuchado que, a nivel municipal y en obras pequeñas, hay dificultad y que en ocasiones las subastas se tornan desiertas y después proceden a una contratación directa, que no es lo ideal. A ese nivel si se está dando porque a mí me lo indican, pero para las grandes obras ese no ha sido el caso. Las obras se están dando y con este adelanto va a aumentar”, aseguró.

Previamente, durante su anuncio de la extensión del programa de Avance de Capital de Trabajo (WCA, por sus siglas en inglés), que administra la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), el gobernador admitió que la mayoría de los proyectos de mejoras permanentes están en una etapa de diseño a nivel de ingeniería y arquitectura. Esta etapa del proyecto no requiere de una fuerza laboral diestra significativa para su construcción, por ende, aún estaría por sentirse el impacto de la necesidad de trabajadores diestros en la isla.