LUMA, un dolor de cabeza para el alcalde de Sabana Grande

A más de un mes del paso del huracán Fiona por la Isla, aún quedan cientos de clientes sin el servicio eléctrico en el municipio de Sabana Grande, denunció el alcalde Marcos Valentín.

Valentín explicó en entrevista con Metro Al Mediodía que en el proceso de recuperación del servicio eléctrico, el municipio no está al 100% y que quedan muchos los bolsillos en varios barrios y sectores del municipio. Indicó que, precisamente hoy, la comunidad de Papayo, quedó nuevamente a oscuras luego que tardara cerca de 32 días en energizarse.

“Así que tenemos en Sabana Grande cientos de personas en este momento sin servicio eléctrico en la comunidad Papayo, comunidad Rincón, Rayo Guaras y La Máquina”, señaló.

El primer ejecutivo municipal espera que a mediados del día de mañana el municipio pueda recuperar el 100% del servicio si las condiciones del tiempo lo permiten. Manifestó que aunque la comunicación con LUMA Energy, la encargada de la transmisión y distribución de la energía en la Isla no ha sido la mejor, en días recientes ha mejorado.

“Hemos tenido fuertes luchas para eso y por eso he exigido que se dé un update diario para uno conocer los trabajos qué van a realizar porque muchas veces no conocemos hacia dónde se dirigen las brigadas y qué trabajos van a realizar creándonos un problema como municipio, porque entonces nuestros residentes afectados no tienen una respuesta inmediata. Por lo menos estos pasados días la empresa ha tenido mejor comunicación y yo tengo la expectativa que mañana pueda culminar, porque se estaba trabajando sobre áreas de bolsillo”, sostuvo.

Alcalde critica el manejo de la emergencia por parte de LUMA

Valentín criticó, además, la respuesta de LUMA durante el paso del huracán Fiona, al denunciar que sus representantes fueron los grandes ausentes en los Centros de Operación de Emergencias, (COE), en los municipios. Insistió en que la empresa tiene mucho que aprender para el manejo de emergencias en la Isla.

“La falta de coordinación con la empresa ha sido el problema en todo Puerto Rico. En el momento que llega el huracán, normalmente las agencias del gobierno colocan unos representantes en el Centro de Operación de Emergencia, lo que llamamos el COE, ahí llega Educación, Recursos Naturales, Vivienda, Familia, entre otros. La ausencia en esta situación con Fiona fue de parte de LUMA. No colocaron a nadie en los Centros de Operación de Emergencia en ningún municipio. Los ubicaron fuera de las áreas municipales, creando un desfase porque donde primero llegan los reportes, la data de lugares con tendido eléctrico abajo, de postes caídos, es en el municipio y era allí donde necesitábamos que tuviera un representante de la empresa”, apuntó.

“Lamentablemente hicimos el trabajo. Nosotros tuvimos que acudir a la calle a buscar la data, y no tan solo eso, han enviado brigadas que no conocen nuestra geografía, no conocen nuestras áreas de trabajo y eso es otro problema porque entonces tienes que enviar recursos del municipio a facilitarle la zona donde van a impactar y muchas veces, estos trabajadores que con buena fe llegan a un pueblo para tratar de ayudar en esa recuperación desconocen hacia donde van. Así que yo creo que la empresa tiene que aprender mucho de lo que fue este proceso de lo que fue este huracán Fiona para que no vuelva a ocurrir el problema”, insistió.