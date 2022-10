Educación reconoce que falta de energía en escuelas de la metro es responsabilidad de la agencia

La falta de energía eléctrica en algunos planteles escolares de la región metropolitana a más de un mes del paso del huracán Fiona es una situación que debe manejar el Departamento de Educación y no LUMA Energy, reconoció hoy, lunes, el secretario de la dependencia, Eliezer Ramos Parés.

Luego de sostener una reunión con el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia en Fortaleza, Ramos Parés le aclaró a la prensa que esas escuelas específicas que aún no cuentan con energía eléctrica ubican en zonas donde se restableció el servicio, por lo que los planteles son los que presentaron problemas para conectarse a la red.

“Es un asunto que está en la cancha nuestra… Obviamente hubo un proceso de que cuando se activó la luz, esas escuelas tuvieron problemas eléctricos y se tuvo que hacer un diagnóstico. Eso apunta a las subestaciones”, dijo el funcionario a preguntas de los medios.

“Ya las órdenes de compra para que peritos electricistas estén trabajando en cada una de estas escuelas ya salió. Hubo una asignación fondos de emergencias, hubo un proceso de requisición y de su gasto informal hasta llegar a la adjudicación de esos trabajos que se necesitan hacer”, explicó.

Aunque no nombró las escuelas, el secretario abundó que encima de esa instituciones en la región metro, también hay dos escuelas fuera del área que no cuentan con el servicio eléctrico a 36 días del paso del ciclón sobre el suroeste de Puerto Rico.

Sin embargo, las escuelas no son las únicas que aún permanecen sin luz. Ayer, el alcalde de Peñuelas, Gregory Gonsález Souchet, confirmó a este medio que alrededor de unas 125 residencias en su municipio aún no contaban energía eléctrica al formar parte de bolsillos, qie son regiones o varios hogares aislados que no reciben su servicio pese a que se le restableció al resto de su comunidad.

“Estoy consciente que incomoda estar sin luz. Estoy consciente de que no es el ambiente idóneo para la educación de nuestros estudiantes y nos estamos moviendo”, afirmó.

Ramos Parés adelantó, a su vez, que con los informes realizados y la realización de trabajo la agencia espera que se le restablezca la luz tan pronto como esta semana.