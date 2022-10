Encuentran sin vida a hombre sentado en un sillón en una residencia en Guayama

Agentes adscritos al distrito de Guayama, investigaron la muerte de un hombre en una residencia en la calle Miguel Díaz Tirado del barrio Cimarrona, en Guayama.

Según se informa, una llamada al sistema 9-1-1, alertó a la policía sobre una persona que no respondía. Al llegar los agentes encontraron a Juan C. Tirado Ortiz, de 51 años, sentado en un sillón si signos vitales. El mismo no presentaba signos de violencia y fue identificado en lugar por un familiar, detalló la Uniformada.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, quienes continuarán la investigación. La fiscal Lorraine Prietri expidió la boleta y autorizó el traslado del cadáver al Instituto de Ciencias Forenses.