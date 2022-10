Vecinos de barrio en Morovis reportan que llevan cuatro meses sin agua potable constante

Vecinos del barrio Fránquez de Morovis reportaron hoy, jueves, que llevan ya un mes sin servicio constante de agua potable, lo que suma cuatro meses sin el servicio.

El ciudadano Adolfo Torres manifestó que: “el problema es que casi siempre nos dejan a secas los fines de semana, o baja la presión al mínimo, o se la llevan totalmente. En ocasiones llega el agua a la 1:00 o 2:00 de la madrugada y ya al amanecer no hay agua”.

Este confirmó que en los pasados meses la factura continúa llegando por la misma cantidad “como si tuviéramos agua todo el tiempo”. Torres aseguró, además, que está a la espera del ajuste prometido por la presidenta de la corporación pública, ingeniera Doriel Pagán Crespo, quien anunció dicho mecanismo luego del paso del huracán Fiona.

Torres añadió que la tubería de la AAA que sirve a Fránquez, “tendrá ya como 40 años y hacen alguna reparación y estalla por otro lado”. Cuestionó la gran cantidad de millones que la AAA anuncia para inversión en obra capital, y si se incluirá su comunidad en los proyectos. “Hoy tengo agua, causalmente, pero ya tengo 5 pailas en el balón llenándose y la cisterna, porque igual se va en par de minutos que en par de horas. Cuando bajan los niveles d ellas reservas domésticas, Torres llama al Municipio para requerir el servicio del camión cisterna.

Por otro lado, los residentes Oscar Díaz y Lydia Rodríguez informaron que emitieron una querella hace unos dos meses ante la AAA, y quien atendió la misma indicó que no conocían del caso.

“Aquí en Fránquez, el que no tenga cisterna, se muere de sed. Eso resuelve, pero no debe ser la norma. Nunca se sabe cuando vamos a tener agua, al menos el Municipio resuelve con el camión cisterna. De la AAA no venían camiones, o si llegan, por aquí no pasan”, relató Díaz, quien lleva unos 25 años residiendo en dicho barrio.

“En una ocasión los de la AAA hincaron un pozo, y luego lo cerraron hace como 10 años y nos dijeron que no tenía vida útil. El servicio era bueno antes, pero ya no. Ya ni recuerdo cuantas querellas hemos radicado. Somos los clientes los que estamos resolviéndole a la AAA con los gastos de cisterna, tubería y eso. Ah, la factura no falla, so de $50 y cincuenta y pico mensual”.

A inicios del pasado mes de febrero, la alcaldesa Carmen Maldonado González, solicitó una declaración de emergencia federal para su municipio debido a que, en aquel momento, más de 20,000 ciudadanos se encontraban sin servicio de agua potable durante tres semanas. Fue el viernes, 4 de febrero de 2022 cuando Maldonado envió una carta al gobernador Pedro Pierluisi a La Fortaleza en la que pidió la intervención de la administración del presidente Joe Biden, ya que mediante el mecanismo de estado de emergencia, se activan recursos para trabajar la situación. El pedido nunca fue contestado por Pierluisi Urrutia.

“Luego del huracán María, ha ido agravándose la situación de la falta del servicio de agua potable en nuestro municipio, pero ya es insostenible. Estas últimas semanas han sido críticas respecto al mal servicio que estamos apenas recibiendo de la AAA”, detalló la Alcaldesa. En junio pasado, el Municipio presentó una demanda de clase a nivel federal, retando la Ley Orgánica de la AAA, que prohíbe que la corporación pública sea demandada por daños y perjuicios. Aunque la corporación pública solicitó la desestimación de la misma, el juez que lleva el caso no accedió al pedido de la AAA”.