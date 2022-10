Seguro Social permite que las personas seleccionen su género por sí mismos

La comisionada interina de la Administración del Seguro Social, Kilolo Kijakazi, anunció que la agencia federal ahora ofrece a las personas la opción de auto seleccionar su sexo en el registro del número de Seguro Social (SSN, en inglés) tras implementar un cambio de política.

“El plan de acción de equidad de la Administración del Seguro Social incluye el compromiso de disminuir las cargas administrativas y asegurar que las personas que se identifiquen como transgénero o de género diverso tengan opciones en el proceso de solicitud de la tarjeta de número de Seguro Social. Esta nueva política les permite a las personas auto seleccionar su sexo en nuestros registros sin necesidad de proveer documentación de su designación de sexo”, expresó la funcionaria.

Se indicó que las personas que actualicen su indicador de sexo en los registros del Seguro Social tendrán que solicitar una tarjeta de Seguro Social de reemplazo.

Aún necesitarán mostrar un documento actual para comprobar su identidad, pero ya no necesitarán proveer documentación médica o legal de su designación de sexo ahora que el cambio de política está en vigor.

La agencia aceptará la auto selección de sexo del solicitante, ya sea de hombre o de mujer, incluso si es diferente de la designación de sexo que se muestra en los documentos de identidad, tales como pasaportes, licencias de conducir o tarjetas de identidad emitidas por los estados.

Las tarjetas de Seguro Social no incluyen indicadores de sexo.

Actualmente, los sistemas de registro del Seguro Social no pueden incluir una designación de sexo no binario o no especificado. La agencia está explorando hacer posibles actualizaciones a las políticas y los sistemas en el futuro para apoyar una designación de sexo «X» para el proceso de solicitud de la tarjeta de Seguro Social.