CRIM insiste actualización de registros no es retasación de propiedades

El director ejecutivo del Centro de Recaudación e Ingresos Municipales (CRIM), Reinaldo Paniagua Látimer, recibió este jueves, a la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes, que preside Juan José Santiago en relación con el nuevo proyecto de actualización de los Registros del CRIM, atendiendo el propósito de la Resolución de la Cámara 776.

Paniagua Látimer atendió las preocupaciones de algunos legisladores y les aclaró, que el proyecto de Identificación de Propiedades No Registradas, no contempla la contratación de una compañía privada para realizar los trabajos y que los mismos están a cargo de empleados del CRIM. Tampoco es un proceso de retasación, sino de actualización de los registros del CRIM, según dispone el Plan Fiscal aprobado por la Junta de Control Fiscal. Además, pretende identificar a evasores que no pagan contribuciones por propiedades que exceden la cantidad estimada para exoneración de acuerdo a la Ley o cuyas propiedades no han sido registradas en el CRIM.

“Este proyecto piloto ha sido discutido en múltiples ocasiones con los lideres legislativos, la Federación y la Asociación de Alcaldes, AAFAF y el ejecutivo y hemos ido atendiendo mediante un reglamento las preocupaciones y dudas que nos han traído, tanto los funcionarios como los mismos contribuyentes”, dijo el director ejecutivo CRIM en declaraciones escritas.

Les manifestó, que atendiendo una preocupación de algunos alcaldes miembros de la Junta de Gobierno, el CRIM extendió de 30 a 45 días el periodo para que los contribuyentes que reciban alguna notificación puedan aclararla e incluyó a los municipios como parte del proyecto, de modo que los contribuyentes notificados puedan acudir directamente a los ayuntamientos.

“Preliminarmente mediante este proyecto de Identificación de Propiedades, el CRIM ha identificado aproximadamente 250 mil propiedades que no están registradas o que han reflejado cambios en sus estructuras y que no han sido informadas al CRIM, además, de unas 27,000 piscinas que no aparecen en los registros del CRIM”, indicó el director ejecutivo del CRIM.

Paniagua Látimer reveló que, mediante este nuevo proyecto, ya se han logrado recaudos nuevos por más de 7 millones de dólares.

Sostuvo que han adiestrado a sus empleados, así como a empleados municipales y compartido algunos accesos al sistema con los municipios, los cuales también pueden atender a los contribuyentes y actualizar las cuentas o estatus contributivo, en tiempo real.