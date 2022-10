Piden a aspirantes a la gobernación del PPD a dejar a un lado las candidaturas

El secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Vega Ramos llamó el miércoles a los populares a concentrarse en la discusión de la Asamblea de Reglamento y no en candidaturas.

“Yo hago un llamado a todos los populares a que nos concentremos en la discusión de las ideas plasmadas en ese proyecto de reglamento, a favor o en contra. Con la posibilidad de sugerir cambios como se quiera. Y que la concentración sea en las ideas y en la sustancia de lo propuesto y no en ambiciones, no en candidaturas que no están abiertas y no hay ninguna otra consideración que no sea lo que está sobre la mesa de la asamblea de delegados. Si tenemos esa conversación en las próximas semanas, de aquí al 13 de noviembre, el Partido Popular va a salir bien y va a salir fortalecido que es lo que todos nosotros queremos”, dijo Vega Ramos en conferencia de prensa.

Vega Ramos, junto al comisionado electoral del PPD, Ramón Torres, el subcomisionado electoral, Jorge Colberg y la subsecretaria general, Nina Valedón anunciaron los detalles sobre la Asamblea de Reglamento a llevarse a cabo el 13 de noviembre.

“Este es un proceso de ideas y de propuestas. No es un proceso de candidaturas o de elecciones de individuos a ningún puesto interno ni a ningún puesto de función pública en Puerto Rico. Así que lo que vamos a estar propiciando es la discusión primero y luego, la votación sobre una serie de principios sobre un proyecto de reglamento que, en ese sentido, es una votación por propuestas. Segundo, en la discusión de esas propuestas, en los mecanismos del partido ya hemos publicado un resumen de las propuestas aprobadas el viernes por la Junta de Gobierno (del PPD). Ya hemos puesto y podremos material gráfico para explicar la naturaleza de esos proyectos y las enmiendas que se aprobaron el viernes, que son muchas, para que el pueblo popular pueda examinarlo”, añadió.

Por su parte, el subsecretario electoral del PPD dijo que “el problema es que todos quieren ser como Hernández Colón y pocos quieren ser como Hernández Agosto”.

“Después de Luis Muñoz Marín, la figura que mayor trascendencia en términos de victorias electorales tuvo fue Rafael Hernández Colón. Llevó al Partido Popular a unos niveles de excelencia. Miguel Hernández Agosto no corrió para gobernador, mi padre, Severo Colberg nunca corrió para gobernador… Aquí hay muchos que quieren ser Hernández Colón, pero pocos quieren ser como Hernández Agosto o como Severo Colberg, fiscalizando al PNP”, dijo.

Colberg criticó la intención de los aspirantes a llevar a cabo dos veces un proceso de candidaturas dentro del partido rojo. “Si la asamblea quiere hacer dos primarias a la gobernación, una en marzo y otra cuando venga el año electoral radicando todo el mundo en octubre, pues esa es la decisión”, dijo.

Tras la aprobación por la Junta de Gobierno del PPD el pasado viernes de las enmiendas propuestas por el presidente cameral Rafael “Tatito” Hernández Montañez, tanto el representante Jesús Manuel Ortiz González como Carmen Maldonado, han criticado y catalogado la movida como un secuestro del partido rojo.