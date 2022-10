Junta de Planificación exhorta al público a reportar inundaciones

Como parte de la agenda para completar cuatro proyectos de mitigación que la Junta de Planificación (JP) realiza con una subvención de fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el presidente de la JP, Julio Lissús Ruiz, exhortó al público en general a utilizar la aplicación para reportar inundaciones disponible en la página de la entidad gubernamental.

Esta aplicación, explicó, fue creada como parte del proyecto de planificación participativa “Cooperating Technical Partners” de la agencia federal que busca crear herramientas que faciliten la recopilación de datos sobre áreas propensas a inundaciones bajo el marco de la crisis climática.

Con esta aplicación, la ciudadanía puede formar parte del esfuerzo de recopilación de datos que exige FEMA, no solo reportando inundaciones a través de un mapa interactivo sino subiendo fotos y videos de estos eventos.

“La JP tiene la responsabilidad de proveerle datos técnicos sobre los aspectos de inundabilidad a FEMA para que ellos puedan tener la mejor información para la creación y actualización de mapas de inundabilidad”, explicó el funcionario.

“Estos mapas son instrumentos reglamentarios que adopta la JP pero que son creados y promulgados por FEMA. Con el propósito de tener una planificación participativa hacemos un llamado ciudadano para que estos colaboren y podamos agilizar esta actualización utilizando la aplicación”, añadió.

A través de la misma, que puede ser accedida en el portal www.jp.pr.gov, se puede reportar un evento de inundación en cualquier momento desde cualquier punto de la isla utilizando el mapa interactivo.

“En cada evento de inundaciones la JP tiene la responsabilidad de entregarle esa data técnica a FEMA. Luego de cada evento nosotros salimos a recopilar esa información. Pero esto es algo que es recurrente, este proceso no se detiene. Constantemente la JP está buscando esa información, se visita y se corrobora con nuestro personal, pero claro, depende de la magnitud del evento”, dijo Lissús Ruiz.

Millonario contrato

No obstante, el funcionario indicó que dado lo sustancial de los eventos en años recientes – y exacerbados por la crisis climática – la JP requerirá la contratación de una compañía externa de inspección para asistir en la tarea.

“A través de la Administración de Servicios Generales (ASG) estamos en proceso de contratar una compañía de inspección para que nos ayude a llevar a cabo esas inspecciones”, explicó Lissús Ruiz.

“Típicamente lo hacemos con nuestro personal, pero en este evento de Fiona, por su magnitud, se está añadiendo este otro elemento de contratar una compañía de inspección para que nos ayude con esta gesta de que cada evento de lluvia o inundaciones la JP valide esa información”, añadió.

El titular de la JP explicó que al momento se tienen tres cotizaciones para este trabajo que rondan los $10 millones y los fondos provendrían del Fondo de Emergencia del Gobierno.

“En estos momentos lo estamos haciendo bajo una petición al Fondo de Emergencia del gobierno. En el caso de la solicitud a la ASG sobre la contratación, se está pidiendo que sea por un periodo de seis meses, que fue más o menos lo mismo que tomo en el huracán María”, añadió.

Lissús Ruiz exhortó a la ciudadanía a reportar las inundaciones brindando datos reales. Asimismo, indicó que el no brindar información correcta o no reportar un evento de inundación podría afectar la cobertura de seguros por inundación en su área.

“Si no se hacen estos mapas se pone en riesgo los seguros de inundaciones. Cada cobertura de seguros se ajusta a los daños que tenga el asegurado. Si una persona tiene un seguro que no se ajusta a la realidad de su entorno este no le va a responder como debería. Lo correcto no es no proveer la información por temor a que esto afecte el pago de su prima, porque en la medida en que el ciudadano no la reporte, cuando necesite el seguro, posiblemente este no le va a responder de acuerdo con la magnitud del daño que tenga”, advirtió.

“Los mapas de FEMA surgen del National Flood Insurance Program, por eso surgen esos mapas de inundabilidad, por ese programa. Basado en esos mapas de inundabilidad es que las aseguradoras trabajan sus pólizas, no ocurre al revés”, añadió.

Sin embargo, esta herramienta tecnológica no es nueva. Según explicó Lissús Ruiz, la misma se estrenó con el huracán María en 2017 pero no es hasta ahora que su uso ha tomado mayor importancia.