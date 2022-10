Antes de irse Rafael Machargo solicitó el estudio de AAPP para el Parque las Cavernas del Río Camuy

La solicitud de un estudio de viabilidad para una Alianza Público Privada (AAPP) para el Parque las Cavernas del Río Camuy fue peticionada por el renunciante secretario del Departamento de Recursos Naturales (DRNA), Rafael Machargo, aseguró hoy la actual secretaria de la dependencia, Anaís Rodríguez Vega.

La petición se realizaría previo a su salida de la agencia en marzo de 2022.

“Esto fue una solicitud que hizo el pasado secretario, se hizo alrededor del 31 de marzo. Mientras él ocupaba el puesto de secretario se realiza una petición para un estudio de viabilidad y conveniencia sobre una AAPP para la administración del parque de las Cavernas de Camuy”, sostuvo en entrevista con Metro Al Mediodía.

Según la secretaria, desde el paso del huracán María hace cinco años por la Isla, el parque no ha tenido una apertura del 100% de sus facilidades. El parque abrió parcialmente el año pasado gracias al donativo de la organización Foundation For Puerto Rico.

“Hubo una apertura parcial donde las personas o los visitantes solamente tenían a su haber el poder explorar una experiencia que era la Caverna Clara. Así que desde el huracán María (2017) no tenemos un parque 100% recuperado ni 100% abierto para lo que fue diseñado, que fue para el disfrute de las personas que lo visitan”, señaló.

Contrario a las expresiones del alcalde de Camuy, quien esbozó a varios medios que para la rehabilitación del parque se necesitan entre $20 a $30 millones, Rodríguez Vega dijo que no podría dar un estimado y que para eso es que se solicitó la evaluación de viabilidad de la AAPP.

“Realmente yo no me atrevería a dar un número formalmente sobre cuánto conllevaría el costo formal para la recuperación de este parque, para el funcionamiento del 100%. Precisamente para eso se realiza la petición de evaluación, para saber qué es viable para el futuro del parque. Lo que sí no está en juego es la venta de nuestros recursos naturales, bajo ningún concepto”, sostuvo.

De igual manera, señaló que el deterioro del parque viene de décadas por no invertir lo necesario para mantenerlo en óptimas condiciones.

“No es sorpresa para nadie, que no es solo las cavernas, porque mañana va a salir otro parque y los balnearios y hemos visto cada una de las denuncias y para eso ha habido una asignación adicional del gobernador (Pedro Pierluisi) de fondos ARPA para la recuperación de cada uno de nuestras instalaciones, parques y balnearios, adicional al dinero que se está proyectando con cada uno de los proyectos de recuperación con los fondos FEMA”, puntualizó.

Recalcó que con el estudio de viabilidad de AAPP no se busca una venta del patrimonio puertorriqueño, sino poder identificar una propuesta de administración por parte de alguna entidad no gubernamental. Indicó que bajo su incumbencia no ha recibido alguna propuesta de comanejo del parque de las Carvernas en Camuy, aunque reconoció que hay muchos nombre sonando públicamente.

“Hay muchos nombres que están saliendo por ahí… A mi persona no ha llegado ningún proponente interesado en la operación o administración de este parque. Ciertamente estamos suministrando la información para que esta evaluación sea lo mas completa posible y nos pueda dar las herramientas a nosotros necesarias para tomar una decisión informada”, dijo.

Uno de los nombres que trascendió fue, precisamente, la de la organización Foundation for Puerto Rico, sin embargo, en declaraciones rechazaron hoy cualquier vínculo con la posible privatización del Parque las Cavernas del Río Camuy.

Cabe destacar que en el 2021, la organización realizó una donación de $125,000 para el recurso natural en colaboración con la Compañía de Turismo y Parques Nacionales. Posteriormente el Parque las Cavernas del Río Camuy reabrió sus puertas al público tras haber permanecido cerrado desde el paso del Huracán María en el 2017. La donación fue realizada a través del programa “Bottom Up” de la fundación financiado por fondos federales y aportaciones de entidades filantrópicas.

Según la organización “la aportación económica se invirtió específicamente en una diversidad de mejoras que habían sido previamente identificadas como esenciales para poder lograr la reapertura del Parque. Entre estas, la creación de un barandal en las facilidades, la instalación de un portón de seguridad dentro de la cueva principal, pintar el teatro de los visitantes, modernizar su sistema audiovisual, reconstruir la boletería, y realizar mejoras a otras áreas del parque”.

Ante los rumores ventilados en redes sociales que vinculan a la iniciativa Destino191, también de la Fundación, Alma Frontera, vicepresidenta de operaciones y programas de FPR, aclaró que, “Destino 191 es un proyecto de la comunidad en el sector Cubuy, en Naguabo”.

“Es una iniciativa que por años los líderes comunitarios de la región han buscado impulsar y que desde el 2021 nuestra organización apoya a través de un acuerdo cooperativo. El objetivo del proyecto es desarrollar e implementar un plan para revitalizar y promover la Ruta 191 en Cubuy, Naguabo, como un destino vibrante que provee una segunda entrada al bosque nacional El Yunque. El proyecto es un esfuerzo comunitario que se ha ido desarrollando entre los líderes locales, el Municipio de Naguabo, el Servicio Forestal de los Estados Unidos y nuestra entidad. Cabe destacar que el Yunque es administrado y regulado por el gobierno federal”, sostuvo.

La participación de FPR en este proyecto se da tras una alianza colaborativa entre FPR y la División de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, mediante la cual se obtuvo un fondo de $250,000 bajo la ley Rural Placemaking Innovation Challenge (RPIC), para proporcionar asistencia en el desarrollo de planes de rehabilitación de espacios que ayuden a mejorar las estructuras sociales, culturales y económicas de las comunidades rurales. Además, el proyecto es financiado con aportaciones provenientes de entidades filantrópicas.

La región de El Yunque comprende los municipios de Canóvanas, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Las Piedras, Juncos y Humacao. Sin embargo, históricamente se ha mercadeado este importante atractivo desde la entrada de Río Grande. “Es una pena que comentarios basados en la falta de información pretendan manchar iniciativas que tiene un fin tan beneficioso para las comunidades. Con Destino 191, buscamos desarrollar la Ruta 191 como la segunda entrada oficial a El Yunque, una que, por causa de varios desastres naturales, incluidos el Huracán María, quedó en precarias condiciones y que con su revitalización se espera encender un motor de desarrollo económico para la comunidad”, concluyó Alma Frontera.

Se espera que la evaluación de la AAPP para el Parque de las Cavernas de Camuy esté lista para finales de año o principios de 2023