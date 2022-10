Fallece abuelo de atleta boricua que denunció supuesta negligencia en hospital

El atleta olímpico puertorriqueño comunicó a través de sus redes sociales que esta tarde falleció su abuelo tras este haber denunciado supuesta “negligencia” por parte del Hospital HIMA San Pablo de Bayamón.

“Hace cinco minutos estaba abrazando el cadáver de mi abuelo, se nos fue, pero como publiqué en mis redes sociales, utilizando cualquier medio que pueda utilizar para que esto se escuche”, expresó en entrevista con Noticentro.

“Abuelito luchamos hasta el final. Merecías Mejor. Siempre te tendré conmigo en mi corazón. Ahora estás en un lugar mejor. Te trasladaron al Cielo. Te Amo. No se que mas decir..”, añadió en sus redes sociales.

Según explicó Arroyo, su abuelo estuvo en la unidad de cuidado intensivo cuando sucedieron varias situaciones. En un escrito publicado en sus redes sociales denunció que el personal de enfermería no era suficiente, además de que la administración de la institución no recordaba los tratamientos que le realizaron a su abuelo. Del mismo modo, indicó que no se le permitió hacer un traslado a otro hospital para su abuelo que llevaba recluido desde agosto por un infarto cerebrovascular.

En su escrito también denunció que el médico internista primario se fue de vacaciones y no había un “sustituto adecuado”. Posteriormente, su abuelo sufrió un derrame cerebral y no contó con atención apropiada debido a que ocurrió un domingo, según indicó el atleta.

“A finales de agosto, mi abuelo acabó en el Hospital Hima San Pablo de Bayamón luego de un infarto cerebrovascular. Desde entonces lleva batallando por su vida, no solo por su condición médica, sino por lo que consideramos una mala administración luego de un sinnúmero de situaciones que consideramos inaceptable en un hospital que dice tener subespecialización en casos como el de mi abuelo”, escribió el atleta en Facebook.

En declaraciones publicadas por Wapa TV, la vicepresidenta ejecutiva y asesora legal del Grupo HIMA San Pablo, Heidi L. Rodríguez indicó que: “no podemos comentar sobre información incompleta o incorrecta diseminada en las redes sociales”.

“El personal clínico y social del hospital trabaja casos como este con los familiares más cercanos y autorizados mediante procedimientos establecidos para tener un impacto positivo en el bienestar de nuestros pacientes”, añadió.