EC Waste insta al Municipio de Humacao evitar costos adicionales

Recientemente, la compañía líder de manejo y disposición de desperdicios sólidos no peligrosos en Puerto Rico, EC Waste, anunció que después de 10 años de servicio al Municipio de Humacao, no fue favorecido en el reciente proceso realizado por la Junta de Subastas de dicho Municipio, “Request for Proposal”, RFP por sus siglas en inglés. Debido a este asunto, el contrato con el municipio culminó el pasado viernes, 30 de septiembre.

En ese momento, se informó que una empresa externa se haría cargo de los servicios de acarreo. No obstante, EC Waste continúa con su “Contrato de Disposición Municipal” para Humacao, y en virtud de dicho contrato todos los residuos sólidos no peligrosos generados en Humacao continuarían siendo depositados exclusivamente en el Sistema de Relleno Sanitario El Coquí en Humacao.

Randy Jensen, CEO de EC Waste, señaló que el horario normal de operación del relleno sanitario de El Coquí siempre ha sido de lunes a viernes. No obstante, desde el inicio del nuevo contrato para el manejo y disposición de residuos y, a pedido del Municipio de Humacao, EC Waste acordó abrir las instalaciones estos últimos dos sábados.

“Si bien nos complace atender la solicitud del municipio y asistir las necesidades de las comunidades, estos eventos generan gastos adicionales para Humacao. Anteriormente, EC Waste siempre ha gestionado dichas labores de lunes a viernes cuando los días festivos, las tormentas o los eventos de emergencia lo permiten. Brindar estos servicios esenciales durante la semana permite que los residentes de Humacao tengan beneficios adicionales para invertir sus fines de semana en calidad de vida”.

Durante los últimos 20 años EC Waste se ha involucrado extensamente con las comunidades de Humacao, nuestros empleados son residentes de Humacao, y esto nos ha permitido servir al municipio conociendo de primera mano las necesidades de la comunidad en cuanto a sus servicios de recolección y disposición de residuos.

Se detalló además que, durante ese mismo tiempo, EC Waste ha sido clave en los esfuerzos de recuperación de eventos importantes como lo fueron los huracanes Irma, María y durante el inicio de la pandemia. La compañía laboró 24 horas diarias junto a empleados locales, utilizando los recursos necesarios y sin escatimar servicios adicionales, para que las comunidades humacaeñas volviesen a la normalidad, lo antes posible.

“Agradecemos humildemente a los residentes de Humacao por todo el aprecio y apoyo hacia nuestros empleados durante estos últimos años. Nuestro personal, equipo y empleados, sin duda reconoce su aprecio y gratitud. Como siempre, continuaremos teniendo como prioridad el Municipio de Humacao y su gente. Hoy, podemos garantizar que el servicio que ofrecimos fue de calidad, compromiso, pero por encima de todo excelencia. Nuevamente, gracias de parte de todos los que laboramos en EC Waste”, concluyó Jensen.