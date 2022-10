Charlie Delgado no descarta aspirar a la gobernación por el PPD

El excandidato a la gobernación y actual vicepresidente del Partido Popular Democrático (PPD), Carlos “Charlie” Delgado Altieri, no descarta una nueva aspiración política donde podría estar incluida la gobernación del país.

En entrevista con Metro Al Medio Día, el también exalcalde de Isabela, aseguró que la decisión de ir por un puesto dentro de la colectividad o quedarse en su casa y servirle al país desde otra perspectiva, está en el tintero. A su juicio, actualmente lo más importante es que el PPD se reorganice y no le dé paso a las enmiendas al reglamento del PPD propuestas por el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, las que han sido fuertemente criticadas por limitar la participación de los aspirantes a la presidencia de la colectividad.

“Todo está sobre la mesa, pero lo cierto es que para mí lo más importante ahora es que se abrán estos procesos democráticos, que la participación sea abierta y que todo aquel que quiera participar lo haga. Si yo me voy a incluir en un futuro, ya estaré tomando determinaciones, pero lo cierto es que lo más importante aquí, antes de las candidaturas, es la institución y la estabilidad de la institución para que le pueda servir al país”, sostuvo.

Delgado dijo que está centrado en ser “un ente de unidad y de abrir puertas y espacios a nuevas personas” dentro del partido. Entre ellas mencionó a la a alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, quien recientemente dio a conocer su aspiración a la gobernación, así como al representante Jesús Manuel Ortiz, al representante Héctor Ferrer y a Pablo José Hernández, nieto del fenecido exgobernador Rafael Hernández Colón.

“Tienen mucho que aportarle al país y yo en términos personales de mi candidatura, pues, obviamente, he hecho un alto en esa determinación. Estoy analizando todo lo que está ocurriendo y quiero ser un ente que ayude al Partido Popular a retomar su camino. Esto es un organismo, una institución importante para Puerto Rico, tiene mucho que aportarle al país y sobre todo a través de estos jóvenes. Yo podría considerar cualquier otra posición dentro del partido, posición electiva o también puedo decidir por quedarme en mi casa y seguir aportando al partido y al país desde otra perspectiva. Esa decisión no la he tomado. Para mí lo más importante es lo que está ocurriendo ahora”, apuntó.

Según Degado, el PPD tiene que comenzar a trabajar con propuestas específicas para la gobernanza del país como institución.

“Me refiero a los temas de salud, educación, de desarrollo económico, temas energéticos, ambiente, son temas medulares y que este partido tiene que tener una propuesta específica, no propuesta de candidatos, propuesta de la institución, del partido y que el candidato que salga electo para la gobernanza del país tenga un plan que seguir y que todo el partido esté hablando de esas propuestas para el país. Eso para mí es lo más importante y es lo debe ser la gran aportación del Partido Popular “, apuntó.

En tanto, el líder popular hizo un llamado a votar en contra del proceso que llevará a cabo el partido el 13 noviembre luego que se aprobaran 9 a 6 las enmiendas al reglamento del PPD. Las enmiendas cambiarían la composición de la Junta de Gobierno del partido y propone que sea un comité ejecutivo quien maneje la institución para darle estructura económica y política. Mientras, el tema de las candidaturas a la gobernación se dejarían para luego de diciembre del 2023 dentro de las primarias de ley.

“Trajo una gran controversia porque es la que está cambiando la manera de elegir al presidente y el tiempo que el presidente va a estar dirigiendo la colectividad. Crea un nuevo organismo que el presidente sería parte de él pero, de hecho, le quita facultades al propio presidente. Así que para mí es inaceptable ese cambio “, dijo.

Para Delgado, en la colectividad “hay un pulseo, una lucha por posiciones dentro del partido "

“Gente que esta disponible de muy buena fe para servirle al país y no digo que el presidente del partido, a quien estimo mucho, Jose Luis Dalmau, no tenga el mismo interés de servirle al partido y al país, pero ciertamente lo más importante en todo esto es que podamos tener una participación amplia y que se le dé la oportunidad a estos jóvenes. Mi convocatoria al consejo general que va a participar este próximo 13 de noviembre en la aprobación o no de estas enmiendas al reglamento es que se le vote en contra a ese proceso”, puntualizó.

El presidente del Comité de las enmiendas al Reglamento del Partido Popular Democrático (PPD) y también alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, alegó el lunes que no tuvo oportunidad de evaluar las enmiendas al Reglamento aprobadas por la Junta de Gobierno 9 a 6 la pasada semana y que han causado controversia en la colectividad.

“El pasado viernes la junta aprobó otras enmiendas sobre las cuales no tuve la oportunidad de debatir, porque no estuve en el momento de la votación. Entiendo que las mismas cambian la composición de la Junta de Gobierno y propone que sea un comité ejecutivo quien maneje la institución para darle estructura económica y política. Mientras se deja el tema de las candidaturas a la gobernación para luego de diciembre del 2023 dentro de las primarias de ley. En mi consideración individual hubiese preferido que se mantuviera la fecha de febrero para la selección de un nuevo presidente y vice presidentes. Sin embargo, entiendo que ante todos los cambios propuestos, el tiempo es un factor crucial. Siempre manifesté que era importante pasar juicio primero sobre cualquier enmienda al Reglamento para luego decidir la fecha de elección de los nuevos miembros de la Junta”, alegó el alcalde Villalba en declaraciones escritas.

“Respecto a los nuevos cambios aprobados por la Junta, como representante de los alcaldes ante el Partido, tengo la obligación de consultar el sentir de mis colegas en torno a esa determinación para emitir un juicio en nombre de la asociación. Pero al final, no es lo que me convenga en mi plano personal, ni a ninguno individualmente, sino lo que realmente le convenga a la institución del Partido Popular”, añadió.

El también presidente de la Asociación de Alcaldes defendió las enmiendas al Reglamento sobre la Autonomía municipal, Descentralizar el gobierno, Fomentar la Gobernanza democrática y Establecer comunidades desarrolladas.

El representante Jesús Manuel Ortiz alegó que las enmiendas propuestas por el presidente de la Cámara de Representantes- y traídas por moción en la Junta por parte del exsenador Antonio Fas Alzamora-, tienen como objetivo dejar como presidente a José Luis Dalmau Santiago hasta diciembre de 2023.

Por su parte, la alcaldesa de Morovis y vicepresidenta del PPD, Carmen Maldonado González calificó como “un secuestro” de la colectividad por parte de Dalmau Santiago y los que respaldaron las enmiendas que tienen que ser ratificadas en una Asamblea en el mes de noviembre.

Molesto con la determinación de la Junta, el licenciado José Alfredo Hernández Mayoral escribió una carta abierta en contra de la determinación y dejo saber que renunciaba a su posición como presidente del Comité de Estatus de la colectividad.