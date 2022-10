Fuertes lluvias provocan inundaciones y deslizamientos de terreno en Moca

⚠️❗ALONG RÍO CULEBRINAS IN MOCA❗⚠️



Flood Warning. | Aviso de Inundaciones.



Until | Hasta…9:30 PM AST OCT 15.



Authorities reported that Road 110 km 10.1 (interior) is impassable.

Autoridades reportaron que la Carretera 110 km 10.1 (interior) se encuentra inpasable.



#PRwx pic.twitter.com/hNezJckuiw