LUMA Energy cobró $600 millones indebidamente a los consumidores, asegura Senador

El presidente de la Comisión de Gobierno del Senado, Ramoncito Ruiz Nieves, presentó diversas peticiones de información a LUMA Energy, a la Autoridad de Energía (AEE) y al Negociado de Energía para conocer el destino o uso que se le ha dado a unos $600 millones que se le han cobrado en exceso a los consumidores de electricidad en el país.

“El servicio de energía eléctrica es indispensable para el bienestar de la población. Sin embargo, su elevado costo y la pobre estabilidad de este servicio esencial ha afectado severamente el bolsillo del ciudadano ha impactado adversamente las operaciones de los comercios e industrias, así como ha puesto en entredicho el desarrollo económico de nuestro país,” señaló el también legislador por el distrito de Ponce.

Ruiz Nieves enfatizó que desde julio de 2021, LUMA Energy ha solicitado al Negociado de Energía cinco aumentos en la factura energética. Estos aumentos han incrementado el costo de la electricidad al consumidor a 33 centavos el kilovatio, lo cual refleja un incremento tarifario alarmante en el cargo energético.

“La justificación primordial para estos incrementos tarifarios ha sido un anticipo en el aumento en el costo del combustible para la generación de energía, basado en los precios mundiales del petróleo. Al amparo de una proyección de las necesidades de combustible para la generación y del precio futuro del petróleo, LUMA Energy fundamentaba su petición de incremento tarifario ante el Negociado de Energía, entidad reguladora aceptaba con pocas modificaciones las solicitudes del ente privatizador,” puntualizó.

El Senador recordó que recientemente el Presidente del Senado, José Dalmau Santiago, había revelado que un análisis del comportamiento histórico del precio del petróleo demuestra que el costo de este combustible fósil se ha mantenido un 16 % más bajo que los cinco incrementos en la factura energética autorizados por el Negociado de Energía.

“Esta situación refleja que el LUMA Energy ha facturado en exceso al incremento real que ha experimentado este combustible desde julio de 2021 a septiembre de 2022. Conforme a los ingresos por venta de energía que ha recibido este ente privatizador entre julio de 2021 a septiembre de 2022 de unos $4,000 millones, esto puede representar unos $600 millones cobrado en exceso a los abonados de LUMA”.

“La respuesta de LUMA Energy al reclamo del presidente senatorial fue escueta y se limitó a plantear que ellos no se han beneficiado de los aumentos en el costo de la energía y que los ajustes tarifarios es un asunto que le corresponde al Negociado de Energía. Pero lo curioso es que no negaron que ha habido un cobro excesivo innecesario a los abonados ni expresaron cual ha sido el uso que se le ha dado a esos fondos. Verificar cuál ha sido el destino de esos fondos cobrados en exceso a los abonados resulta indispensable. Para corroborar esto es que he solicitado a la AEE, a LUMA Energy y al Negociado de Energía que me remita información sobre la’ utilización de estos fondos,” concluyó Ruiz Nieves.