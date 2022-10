“Fueron los bonistas”: Junta se lava las manos sobre propuesta de aumento en la factura de la AEE

La discusión pública sobre el cargo que tendrían que pagar los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica, para el pago de la deuda, se ha basado en cifras que nunca fueron presentadas en ninguna negociación, pero se encuentran en los expedientes sometidos por un grupo de acreedores en el Tribunal Federal, alegaron el viernes, el presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), David Skeel y el integrante Antonio Medina.

“Es un número que yo nunca había visto y les puedo decir que estoy en las negociaciones activamente en todas las reuniones y cuando lo escuché por primera vez y las personas que estaban conmigo lo pueden decir, yo dije ¿de dónde sacaron ese número? No es un número de la Junta, por lo tanto, es muy difícil para nosotros comentar sobre ese número porque no es un número que nosotros presentamos”, dijo Medina en conferencia de prensa.

Por su parte, el presidente Skeel insistió en que a este momento no hay ningún acuerdo en la mesa, por lo tanto, no hay ningún cargo o cantidad a pagar a los acreedores.

Medina si mencionó que se evalúan el consumo al momento de pagar algún cargo, “porque algo se va a pagar”.

“Las estructuras que estamos estado trabajando, toman en consideración que hay consumidores como (la farmacéutica) Amgen y hay consumidores como quizás nuestras madres y nuestros padres que tienen muy pocos recursos económicos para aguantar un aumento”, sostuvo.

Por su parte, el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, insistió en que hay varias alternativas que no necesariamente conllevan un cargo al abonado.

“Otras opciones que se han hablado en el pasado se ha hablado es que el cargo sea a base del consumo. Otra opción es que meramente, el costo de la deuda se incorpore en el presupuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica que tiene que ser aprobado por la Junta y por el Negociado de Energía y que la Autoridad implante la transformación y haga ajustes”, mencionó el gobernador.

Cuestionado sobre la preocupación de los bonistas de que un amplio sector que pueda cambiarse a energía renovable afecte los recaudos de la AEE y que, por lo tanto, había que establecer un cargo para mitigar el impacto económico, Pierluisi Urrutia minimizó ese reclamo de los acreedores.

“Eso no necesariamente es así. Los bonistas no son los que van a decidir esto. Pueden hacer todos los reclamos que quieran, pero va a ser la jueza la que va a decidir. Tú puedes pedir todo lo que quieras, pero la jueza no necesariamente te va a dar la razón. Nadie debe pensar que de un día para otro se van (a) poner paneles solares en los techos en Puerto Rico y de repente ya no se necesita generar energía de otra forma. No todos los consumidores van a poder tener placas solares en sus residencias con baterías que puedan suplir el 100 por ciento de sus necesidades”, sentenció el gobernador.

Las expresiones se dieron al culminar la trigésimo séptima reunión ordinaria de la Junta, donde, entre otras, se presentaron los estatus de la Reforma de Compensación y Clasificación de los empleados del Gobierno y el Fondo de Pensiones.