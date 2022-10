Denuncian son varios los aumentos en la factura de luz solicitados por los bonistas

La Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público publicó un análisis detallado sobre el informe de mediación para la deuda de la AEE, explicando quiénes son los bonistas y sus propuestas de aumentos en la factura y denunciaron que son más los aumentos e impactos al bolsillo del pueblo además de la tarifa fija de $26 publicado esta semana por los medios.

“La mayoría de la deuda de la AEE está en manos de fondos buitres de Wall Street, especuladores financieros multimillonarios, que sin importar que el país esté a oscuras y en un estado de emergencia, negocian con la Junta de Control Fiscal varios aumentos en la factura de la luz y la eliminación de subsidios a los municipios que podrían resultar en la destrucción de nuestra economía y llevar a la miseria a miles de familias puertorriqueñas”, explicó el Dr. José González Taboada, CPA, Presidente de la Comisión Ciudadana.

Los “fondos buitre”, llamados así internacionalmente, son fondos de inversión multimillonarios que se especializan en invertir en corporaciones o países en quiebra con una estrategia dirigida a adquirir en los mercados de inversión acciones o bonos a descuentos, a precios muy por debajo de su valor, para luego demandar e intentar obtener mediante los tribunales el repago del 100% del precio de venta original, generando miles de millones en ganancias, exigiendo aumentos en impuestos y recortes cuantiosos al gasto público sin importar el dolor social que eso represente.

“Documentos presentados al Tribunal Federal durante el proceso de mediación muestran que ese grupo de bonistas, sin ningún reparo por la situación que vive la Isla, además de proponer una tarifa fija mensual de $26 para el pago de sus bonos, también proponen una tarifa adicional por nivel de consumo de 0.67 centavos por kilovatio-hora y la eliminación de los subsidios a los municipios, solo para pagar la deuda. Estas medidas serían impuestas por los próximos 50 años”, añadió la Lcda. Eva Prados Rodríguez, directora ejecutiva de la Comisión.

Prados detalló que si una persona recibe en la actualidad una factura mensual de $75, con este nuevo cargo, exigido por los fondos buitres, tendría que pagar más de $100 mensuales, lo que afectaría significativamente las familias más pobres y con menos consumo de energía.

Resaltó además que, “en el caso de que se supere ciertas métricas de consumo se aplicaría un recargo adicional de 0.67 centavos por kilovatio-hora que también abonaría más al pago de los bonos y no para mejoras al sistema eléctrico”.

Por otro lado, José Rivera Santana, planificador y miembro de la Comisión, precisó que los fondos buitres están exigiendo una recuperación de hasta el 78.4% del valor original y proponen para ese pago, además de los aumentos en tarifas, eliminar los subsidios que la AEE les otorga a los municipios a través de la llamada contribución en lugar de impuestos (CELI).

“El CELI es un acuerdo en que la AEE no paga impuestos municipales a cambio de proveer a los municipios un subsidio por su consumo eléctrico. Este subsidio ha sido clave para la estabilidad fiscal de los municipios a la hora de contar con los recursos necesarios para proveer servicios al pueblo. Por tanto, eliminarlo sería un golpe para los ayuntamientos, quienes ya han venido sufriendo recortes en sus presupuestos por la Junta de Control Fiscal”, precisó Rivera Santana.

Prados Rodríguez recordó que expertos en el tema de la deuda, como lo es el Instituto de Economía de la Energía y Análisis Financiero (IEEFA), con base en Ohio, han recomendado que la respuesta correcta para la AEE en el proceso de quiebra es cancelar y no repagar su deuda en bonos y que sean las compañías aseguradoras quienes respondan a los bonistas.

“Aunque estas propuestas no han sido aceptadas, la mediación continúa y del informe de mediación se desprende que la Junta y los bonistas están llegando a un “happy medium” y que la Junta sí está dispuesta a imponer aumentos fijos en la factura de $23 dólares para el pago a los bonistas. Por eso, insistimos en que hay alternativas reales para resolver el problema de endeudamiento de la AEE que no conlleve aumentos en la factura. Las familias y comerciantes de este país no aguantan un aumento más.”, puntualizó Prados Rodríguez.

Puedes leer el informe publicado en https://www.comisionauditoriapr.org/post/a-qui%C3%A9n-le-debe-la-aee-el-nuevo-ataque-de-los-fondos-buitre-en-puerto-rico