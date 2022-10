Alcalde de Guánica asegura que su pueblo lleva 24 horas sin luz y sin agua

El alcalde de Guánica, Ismael “Titi” Rodríguez Ramos, confirmó que su municipio lleva veinte y cuatro (24) horas sin servicio de energía eléctrica, lo que se agrava por la interrupción del suplido de agua potable por la falta de plantas eléctricas en las zonas de bombeo de la AAA.

“El Gobernador ha mencionado públicamente que está perdiendo la paciencia con LUMA Energy, pues ya los guaniqueños la perdimos. Menciona además que le tiene el guante en la cara al consorcio. Pues hay que ser más enérgicos con eso. ¿Cómo vamos a retomar el turismo, el comercio y las escuelas, cómo las familias van a seguir adelante con sus labores si la inestabilidad del sistema eléctrico es ya la costumbre y no la excepción?”, cuestionó el Alcalde.

Para Rodríguez Ramos, a pesar de las intenciones de los trabajadores de la entidad, el tranque está en la gerencia, “y esto lo afirmo porque no vemos sentido de urgencia. Anoche pudieron haber trabajado en la situación y se retiraron temprano. No hay duda alguna de que LUMA mintió con la alegación de que tenían el personal necesario. La realidad señala que eso no es así”, finalizó Rodríguez Ramos.